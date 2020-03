Sport Insieme a Porto Torres

Grande partecipazione all’ottava edizione dell’evento organizzato dall’MSP Italia Sezione Sassari-Olbia Tempio. Le interviste di Ico Ribichesu

Porto Torres. Grande successo per l’ottava edizione di Sport Insieme organizzata dall’M.S.P. Italia sezione Sassari -Olbia Tempio. Il palazzetto “Città unite” di Porto Torres ha ospitato l’evento. Più di 500 atleti e amatori si sono esibiti di fronte alle tribune gremite in ogni ordine di posto. Ai nostri microfoni la soddisfazione del team che ha messo in scena questa kermesse.

Ico Ribichesu

