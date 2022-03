Sport equestri al Palahorse di Golfo Aranci

Due giorni di salto ostacoli, paradressage, gimkane e polo che hanno attirato un centinaio di pony da tutta la Sardegna

Golfo Aranci. Successo di partecipanti e organizzazione per la due giorni che ha aperto la stagione dell’Ippopark/Palahorse di Golfo Aranci e proponeva come clou la 1^ tappa Coppa Italia Club riservata ai pony club. Un centinaio i pony presenti con relativi cavalieri e amazzoni giovanissimi, provenienti da tutta l’isola. Competizione ma anche divertimento e occasione di svago per le famiglie. Il maltempo non ha inficiato l’organizzazione di Piera Monti e del suo staff: tutte le discipline equestri si sono disputate nell’ampio maneggio coperto.

Oltre trenta le gare della due giorni: Salto ostacoli per la 1^ tappa Coppa Italia Club pony, gimkane, dressage, carosello e persino il polo, giocato sulla sabbia con tre elementi per squadra e palla in gomma. Una variazione che sta conquistando i ragazzini e soprattutto le ragazzine. A fare da arbitro Franco Piazza, coach della nazionale campione d’Europa.

Alle gare erano presenti anche Maria Grazia Cecchini, consigliera nazionale Fise, e Alessandro Giachetti, responsabile Fise del Dipartimento Polo: “Accoglienza fantastica qui all’Ippopark/Palahorse, questo è un posto che ci permette di portare avanti tutte le discipline, compreso il polo sul quale puntiamo molto per i giovanissimi, perché ha competizione, agonismo ed è uno sport di squadra che crea aggregazione”.

Da segnalare anche la presenza degli atleti e dei dirigenti Fisdir (federazione paralimpici) per i test preparatori di invito al dressage da eseguire al passo e al trotto e le prove della Gimkana di Grado 1, 2 e 3 e di salto ostacoli.

Carmen Mura, presidente della Fisdir regionale ha espresso la propria soddisfazione: «I nostri atleti con disabilità intellettiva e relazionale fanno un’unica gara coi normodotati quindi c’è un segnale di inclusione molto importante».

Altro segnale importante: pur individuando il podio nelle varie categorie, l’organizzazione ha premiato tutti i partecipanti. Le premiazioni sono state effettuate dal vice sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Langella.

