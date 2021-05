Sport equestri a Tanca Regia

Nel Completo brillano Luca Riccardi, Giovanni Nonnis e Andrea Rossi; nel Dressage successo di Piera Monti

Abbasanta. In attesa dei Campionati Regionali di salto ostacoli in programma il prossimo fine settimana a Santu Lussurgiu, le altre discipline equestri hanno vissuto un’intensa tre giorni negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta). Il doppio evento è stato organizzato dall’agenzia regionale Agris con la consueta collaborazione della Fise Sardegna.

Dressage – La giornata di venerdì è stata dedicata al dressage col Concorso CDNC-1° Tappa Agris.

Nella classifica Agris riservata ai cavalli di 4 anni, primo posto ex equo per due atleti del Circolo Is Alinos: Francesca Giulia Passerini, in sella a Bitti, anglo-arabo di proprietà dell’Agris, e Andrea Rossi, su Black Soul, allevato da Luciano Firinu, hanno chiuso con identico punteggio, 7,86.

Nei 5 anni si è imposta Piera Monti, del circolo Gli Olivastri, in sella ad Annibale il Grande, dell’Asd S’Aldola. Col punteggio di 7,96 ha preceduto Luca Riccardi su Azalea Bianca.

Completo – La concomitanza di Piazza di Siena ha inciso un pochino sulla partecipazione alla due giorni dedicata al Completo, la disciplina dove l’anglo-arabo sardo riesce a farsi valere anche in campo internazionale per la sua duttilità nell’affrontare le tre prove diverse: dressage, salto ostacoli e il cross country, la prova di velocità su terreno naturale con ostacoli fissi.

Basti citare Rohan Lechereo, medaglia d’oro a squadre e argento individuale nel completo di equitazione all’Olimpiade di Mosca 1980. O anche i campioni italiani Seneca, Bella Linda e Villeneuve.

Il Concorso OPEN – Cat. Welcome A, A/B, 1,2, CN1*, CN2* – Tappa Mipaaf prevedeva 14 gare.

Nella categoria CN2* vittoria di Andrea Rossi (Centro Ippico Is Alinos) su Quanita de Maria. Nei 4 anni Mipaaf successo di Giovanni Onnis su Bellissimo Brio, allevato da Mario Manca. Ha preceduto Andrea Rossi che ha occupato gli altri gradini del podio su Bernardo e Bitti.

Invece nei 5 anni è stato Luca Riccardi su Azalea Bianca (figlia di Ksar-Sitte allevata da Francesco Motzo) a conquistare la coppa.

In evidenza nelle altre categorie Lucie Bardine.

