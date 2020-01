Sabato 25 gennaio alle 18 flash mob in piazza Castello. Anche a Sassari la giornata di mobilitazione internazionale contro le guerre e le dittature

Sassari. Anche a Sassari il 25 gennaio «spegniamo la guerra e accendiamo la pace. E ricordiamo Giulio Regeni, uomo di pace, a quattro anni dalla sua scomparsa». La giornata di mobilitazione in città – è riportato in una nota stampa – prevede azioni diffuse e un flash mob. Le associazioni e i gruppi che a livello locale promuovono l’iniziativa invitano tutta la cittadinanza a dare un segnale di adesione esponendo alle finestre e ai balconi lenzuola bianche, bandiere della pace, striscioni contenenti lo slogan “spegniamo la guerra, accendiamo la pace” o simili. Il flash mob avrà luogo in piazza Castello alle 18 e prevede l’utilizzo di candele “per accendere la pace”. È stata chiesta la disponibilità a un incontro alla Prefetta di Sassari perché una delegazione del gruppo possa sottolinearle, come rappresentante locale del Governo, le specifiche richieste che l’appello pone nei confronti dello stesso.

Saremo tante e tanti in Italia e nel mondo ad occupare le piazze per chiedere alle istituzioni, alla politica, di fermare le guerre, di disarmare l’economia, di rispettare e di ascoltare le voci e le legittime richieste dei popoli vittime di conflitti, repressioni e violenze.

Dagli Stati Uniti, dalle piazze dell’Iran, dell’Irak, della Siria, dell’Egitto, dell’Algeria, della Palestina, della Libia, emerge in modi diversi la richiesta di mettere fine alle guerre che dividono, metteno gli uni contro gli altri, generano morti e distruzioni, Spegnere la guerra è un dovere, accendere la pace è il nostro impegno, di ogni giorno e in ogni azione.

Invitiamo tutte e tutti, donne e uomini, a sostenere le richieste dell’appello, manifestando insieme il 25 gennaio e partecipando alle iniziative organizzate a Sassari.

Organizzazioni promotrici a livello locale: ACLI – Sassari, AMNESTY INTERNATIONAL – Sassari, ANPI – Sassari, AMERINDIA CINEMA – Sassari, ARCI Sardegna, ASS. ALISSO – Sassari, ASS. AMERINDIA – Sassari, ASS CONSUMADORIS SARDIGNA, ASS. DONNE+DONNE – Sassari, ASS. E.BERLINGUER – Sassari, ASS. FRANCO MURA – Sassari, CGIL – Cagliari, CGIL – Sassari, CONFERENZA DONNE DEMOCRATICHE DELLA PROVINCIA DI SASSARI, CSS – Sardegna, EARTH GARDENERS – Sassari, EMERGENCY – Sassari, FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA SARDEGNA, MOVIMENTO OMOSESSUALE SARDO – Sassari, NOI DONNE 2005 – Sassari, PARTITO DEMOCRATICO – Sassari, RIFONDAZIONE COMUNISTA – Sassari, SARDEGNA PER LA PACE, TAVOLA SARDA DELLA PACE, THEATRE EN VOL – Sassari, VOCE AMICA – Sassari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...