Solinas a Conte: «Possiamo ripartire in sicurezza»

Il presidente della Regione Sardegna scrive con altri 10 governatori e le province autonome: iniziare davvero la fase 2

Cagliari. Un appello di 11 Regioni e 2 Province Autonome al Presidente del Consiglio Conte: alcune Regioni, tra cui la Sardegna, possono riavviare le attività produttive e allentare i vincoli dell’isolamento sociale in totale sicurezza.

«Abbiamo scritto al Presidente del Consiglio – comunica il presidente Christian Solinas – come Governatori della maggioranza delle Regioni italiane e delle Province Autonome e alla luce dell’incontro odierno col Governo per chiarire, con spirito di collaborazione, la nostra posizione sulla fase 2. Nelle richieste avanzate – sottolinea il presidente – è possibile ritrovare i punti fondamentali per la ripartenza già illustrati nei giorni scorsi, che hanno trovato ampia condivisione tra tutti i colleghi, nel segno del rispetto delle Autonomie e delle peculiarità territoriali, e dell’esigenza di diversificare le misure in atto».

«Anche in Sardegna – ribadisce il presidente Solinas – alla luce dei dati è possibile avviare finalmente una ripresa ordinata, prudente ma più rapida, del nostro sistema economico e produttivo, e consentire un graduale ritorno a quella nuova normalità della vita sociale tanto attesa da tutti».

Lettera Regioni Fase_2 Covid