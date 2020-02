“Smash per la solidarietà” con Mondo X Sardegna

Anteprima il 29 febbraio all’Accademia Tennis Sassari. Il torneo benefico di doppio ritorna per il secondo anno consecutivo

Sassari. Ritorna per il secondo anno consecutivo uno “Smash per la solidarietà”, torneo benefico di tennis di doppio organizzato dall’Accademia tennis Sassari e dall’Associazione Mondo X Sardegna guidata da Padre Salvatore Morittu.

Si gioca il 6, 7 e 8 marzo, ma il torneo vivrà un’anteprima sabato 29 febbraio alle 18. Nei locali del circolo “ASD Accademia Tennis 1990”, in via Rockefeller, si terrà un incontro con i rappresentanti delle comunità di Mondo X, struttura socio-sanitaria residenziale e riabilitativa. Il responsabile della comunità S’Aspru di Siligo, Marco Ladu, parlerà di recupero dalle tossicodipendenze. La responsabile della Casa famiglia per malati di Aids di Sassari, Sandra Buondonno, racconterà come trascorrono la vita gli ospiti della casa, tra lavori manuali e altre attività pensate per promuovere il loro benessere psicofisico.

L’Associazione Mondo X Sardegna e l’Accademia Tennis Sassari di Mino, Carlo e Gabriella Piu invitano gli interessati a partecipare all’incontro del 29 febbraio. Per tutti i tennisti e le tenniste, sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del torneo. Sia il giorno della conferenza, sia nel corso del torneo, nel circolo di via Rockefeller saranno in vendita i prodotti realizzati all’ interno delle comunità Mondo X.

Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Mondo X Sardegna come l’anno scorso.

Per informazioni e iscrizioni, contattare i numeri 3421081615 e 3490691631.

