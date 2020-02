Simone Faedda Trio Jazz in Sala Sassu

Proseguono i Mercoledì del Conservatorio. Il 26 febbraio Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria

Sassari. Prosegue mercoledì 26 febbraio alle 20 nella Sala Sassu la stagione musicale “I Mercoledì del Conservatorio” organizzata dal “Canepa” di Sassari. Sul palco un trio jazz composto dal chitarrista Simone Faedda, accompagnato da Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria. La musica del trio si ispira ad un jazz in bianco enero, energetico e radicale. Reduci dalla registrazione del loro primo album, “Sweet For Bud”, i tre esplorano il repertorio be-bop omaggiando alcuni dei più influenti compositori afroamericani della New York anni ‘40, oltre a proporre alcuni brani originali scritti da Simone Faedda tra questi “L’exìl”, “La Marche a deux sens Pilgrim’s”, “Reflection”, (Phineas Newborn), ‘Round midnight” (Thelonious Monk) “Up jumped the devil” (George Wallington).

