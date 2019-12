Serate di festa a Casa Serena

L’istituto per anziani di via Pasubio si prepara al Natale con un ricco cartellone di eventi

Sassari. Casa Serena si prepara al Natale con un ricco cartellone di eventi che accompagneranno gli ospiti e i visitatori fino al 25 dicembre. Già oggi, 18 dicembre, dalle 17 l’Auser Monserrato ha organizzato una serata di danza e musica con Ignazio Doro e le amiche del ballo. Domani, 19 dicembre, alla stessa ora, il cabarettista poliartista Delirio sarà sul palco con le sue divertenti performance mentre il 20 sarà la volta del gruppo I Professori.

Il 21 dicembre serata teatrale, dalle 16.30, con la compagnia La Quinta fondata dall’attore Mario Olivieri nel 1999, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in film come Perfidia e Ovunque proteggimi, che porterà in scena la commedia “Li Colombi”. Il 22 dicembre, dalle 17, sul palco salirà Angelo Nuvoli, musicista e cantante.

I visitatori potranno cogliere l’occasione di ammirare il bellissimo presepe nella sala interna e la mostra con le opere degli ospiti o le casette illuminate nel parco, per respirare l’atmosfera natalizia.

Intanto prosegue l’iniziativa “Una cartolina di auguri per Casa Serena” con cui gli anziani invitano chiunque lo desideri a inviare bigliettini di auguri alla residenza, rigorosamente cartacei, all’indirizzo Casa Serena, via Pasubio 18, 07100 Sassari.

Tutte le iniziative sono organizzate dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas e coordinate da Adele Loriga.

