Sennori Protagonista con Nicola Bianchi sindaco

Ufficializzata la candidatura dell’ex deputato che guiderà una coalizione civica. «Al centro del nostro progetto politico il bene della nostra comunità»

“Sennori Protagonista” è il nome scelto per la coalizione civica che si candida ad amministrare il paese e che sarà guidata dall’ex deputato Nicola Bianchi. Un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di andare oltre le ideologie e le sigle politiche per guardare ad un unico obiettivo: dare a Sennori una nuova amministrazione che metta al centro del proprio programma il miglioramento di ogni singolo aspetto della vita nella nostra comunità.

Nicola Bianchi ha 41 anni, è un libero professionista che ha alle spalle un’esperienza da parlamentare, è stato infatti il primo deputato della Repubblica della storia di Sennori. Ha scelto oggi di mettersi nuovamente a disposizione del suo paese con una lista con una connotazione totalmente civica.

«La nostra lista è nata nella maniera più naturale possibile – afferma Nicola Bianchi – dopo aver preso atto della necessità di dare un’alternativa credibile a Sennori, mettendo insieme persone provenienti da storie politiche diverse ma animate dalla stessa passione e dalla voglia di mettersi al servizio del proprio paese. Consiglieri comunali uscenti, persone che hanno già ricoperto anche in passato incarichi amministrativi e infine cittadini che svolgono un ruolo attivo nella società civile. Abbiamo creato un perfetto mix di competenza, esperienza e novità».

La prima parola d’ordine è programmazione, quella che fino ad oggi è sostanzialmente mancata a Sennori.

Non più opere pubbliche realizzate indebitando le casse comunali con mutui da restituire, ma un lavoro attento e meticoloso di reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, attraverso la costituzione dell’ufficio programmazione.

Per costruire il futuro bisogna partire da basi solide, da una visione di insieme, da scelte condivise e da un’idea chiara dei risultati da raggiungere per far crescere e dare una nuova prospettiva al nostro Comune.

«Sennori – afferma ancora il candidato sindaco – deve avere un ruolo da protagonista e centrale nella nuova Città Metropolitana del Nord Sardegna. Sarà fondamentale puntare su progetti che esaltino le nostre potenzialità. Spendere bene le risorse economiche che riusciremo ad ottenere per dare servizi ai nostri cittadini, per realizzare collegamenti con gli altri centri del territorio, per essere un luogo non solo di passaggio ma una meta turistica scelta consapevolmente per la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e le sue eccellenze. Vogliamo caratterizzarci per la qualità della nostra proposta che vuole mettere insieme identità e innovazione».

Un altro punto centrale è quello legato alla trasparenza e alla meritocrazia. «Un’amministrazione comunale funziona meglio – prosegue Nicola Bianchi – quando può garantire la trasparenza degli atti e delle scelte che vengono assunte, quando premia il merito e crea un’organizzazione del lavoro basata sull’efficienza. Anche sotto questo aspetto crediamo sia necessaria un’inversione di tendenza».

La lista Sennori Protagonista verrà presentata prossimamente in un’iniziativa pubblica che darà formalmente l’avvio della campagna elettorale.

Sarà anche l’occasione per illustrare il programma amministrativo con il quale si candida a governare il paese.

