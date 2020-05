Sedie e tavolini sulla pista ciclabile di viale Italia

La proposta di Lello Panu (Italia in Comune): in mancanza di alternative i bar e attività legate alla ristorazione potrebbero occupare parte dell’area

Sassari. Permettere, in via del tutto eccezionale e se non ci sono alternative, di occupare parte della pista ciclabile di viale Italia con sedie e tavolini degli esercizi pubblici e commerciali. Occorre «dare un sostegno al tessuto economico soprattutto per le attività dei bar e della ristorazione in genere che sono quelle maggiormente colpite», spiega il capogruppo di Italia in Comune in Consiglio comunale Lello Panu, che ha presentato un’apposita mozione.

«Dopo due mesi di interruzione delle attività a causa della pandemia Covid-19 gli esercizi commerciali» hanno riaperto da lunedì scorso. «L’Amministrazione comunale sta cercando di mettere in campo tutte le azioni utili per dare un sostegno al tessuto economico soprattutto per le attività dei bar e della ristorazione in genere che sono quelle maggiormente colpite, concedendo la possibilità di occupare ulteriore suolo pubblico gratuitamente per l’installazione di tavolini e sedie. Diverse attività non hanno la possibilità di svilupparsi con l’occupazione dei tavolini e sedie in maniera parallela, perché adiacenti», scrive Panu. «Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale impegna il sindaco a mettere in campo tutte le azioni utili, attraverso gli strumenti a sua disposizione, affinché venga consentita in via del tutto eccezionale e vista la contingenza la possibilità agli esercizi commerciali di viale Italia di occupare parte di pista ciclabile con sedie e tavolini, ove non ci siano altre alternative».

