Secondo Piano Casa, il Comune di Sassari uniforma la gestione delle pratiche

Circolare del dirigente del settore Attività Produttive ed Edilizia Privata presentata dall’assessore Nicola Lucchi Clemente

Sassari. Uniformare la gestione delle pratiche del “Piano Casa”. Con questo obiettivo è stata predisposta una circolare dal dirigente del settore Attività Produttive ed Edilizia Privata del Comune di Sassari Gianni Agatau e presentata dall’assessore alle Attività produttive ed Edilizia privata Nicola Lucchi alle categorie professionali interessate. La circolare è uno strumento fondamentale per agevolare tecnici e imprese nella procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e potrà dare uno slancio importante allo sviluppo economico di questo settore. Il Comune di Sassari è il primo che si dota di questo documento. Una scelta inserita negli obiettivi della Giunta comunale.

All’incontro hanno partecipato la presidente della Commissione Urbanistica Grazia Rita Di Guardo, i rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine degli Architetti, del Collegio dei Geometri e dell’Ance Centro Nord Sardegna. Presenti, inoltre, i funzionari comunali del Settore. Il dirigente ha illustrato la circolare fornendo chiarimenti e indirizzi per applicare in modo corretto e univoco la legge regionale nota come secondo Piano Casa, nella versione vigente. Sono state spiegate tutte le procedure da seguire a seconda dei casi e date risposte ai quesiti più frequenti. In particolare ha evidenziato la semplificazione apportata dal nuovo Piano Casa che per tutti gli interventi prevede la procedura del SUAPE, secondo cui il titolo abilitativo, salvo la presenza di pareri discrezionali (ad esempio interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), viene acquisito a seguito di presentazione di DUA a zero giorni e a 30 giorni per interventi di sostituzione edilizia. Se, invece, gli interventi sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica il titolo abilitativo viene acquisito a seguito di presentazione di DUA in Conferenza di Servizi.

Dopo poco più di un mese dall’entrata in vigore, la Regione ha emanato un atto di indirizzo con il quale si è data un’interpretazione univoca sugli articoli riguardanti l’edificazione nell’agro. Inoltre il Consiglio dei Ministri ha impugnato le modifiche introdotte nel 2021, incidendo pesantemente su quello che sarà il “futuro” del secondo Piano Casa. Altre due precedenti norme risultano impugnate davanti alla Corte Costituzionale. Sino alla pronuncia della Consulta, la normativa è vigente e quindi una sua disapplicazione risulterebbe atto illegittimo da parte della struttura comunale chiamata ad applicarla.

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la circolare integrale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo sportellounico@comune.sassari.it.

