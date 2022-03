Sassari in testa alle province italiane per raccolta pro capite di Raee

Sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In assoluto è il comune sardo con i numeri migliori

Sassari diventa la provincia più virtuosa d’Italia per raccolta pro capite di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. E Sassari in assoluto il comune migliore di tutta la Sardegna, distanziando Cagliari, seconda in classifica, di circa 500mila chili. Questi i dati diffusi dal Centro coordinamento Raee nell’ultimo Rapporto annuale.

In termini di raccolta pro capite, infatti, la provincia di Sassari ha fatto registrare una raccolta di 13,53 chili per abitante, con un incremento del 7,3 percento rispetto al 2020. Il valore supera il target di raccolta di circa 11 chili per abitante previsto dall’Unione Europea, quello medio italiano di 6,46 e quello di 5,14 dell’area di riferimento, il Sud Italia. Al di sopra di questi ultimi due valori, ma al di sotto del target europeo, si posizionano anche le restanti province sarde, con Nuoro in testa, tutte in crescita a doppia cifra e tutte nella prima metà della classifica nazionale.

In termini di raccolta complessiva, con 6.555 tonnellate e in crescita del 7,8 percento rispetto al 2020, la provincia di Sassari raccoglie oltre il 40% dei volumi regionali. Si rileva in particolare la raccolta dei Raee classificati come R2 e definiti “i grandi bianchi”, quali lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, che registra un incremento del 9,2% con un totale di 2.902 tonnellate.

La XIV edizione del Rapporto Annuale mette in evidenza che nel 2021 la Sardegna ha raccolto 16.001 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Rispetto al 2020, la raccolta registra una crescita del 12%, il miglior incremento di tutte le regioni italiane, le quali mostrano una crescita media del 5,3 e che conferma la Regione al decimo posto della graduatoria nazionale per volumi complessivi. Nei parametri di riferimento con le restanti regioni del Sud, i volumi superano la raccolta media dell’area.

Record di crescita (+14%) anche per la raccolta pro capite che raggiunge i 9,93 kg per abitante, dato notevolmente al di sopra della tendenza nazionale (+5,5%), che conferma la Sardegna al secondo posto nella graduatoria complessiva per raccolta pro capite e al primo posto tra le regioni meridionali.

Il Centro di coordinamento Raee è l’istituzione che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici in Italia.

