Sassari Città Europea, presentata la lista

Sassari. In tutto 31 candidati e candidate a sostegno di Mariano Brianda candidato sindaco. Martedì sera nella sede elettorale di piazza Fiume è stata presentata la lista Sassari Città Europea, che propone nomi espressione di tante attività professionali e culturali di Sassari. «L’obiettivo rimane sempre pensare e agire per il bene della città. Sono sicuro che da questo punto di vista siete le persone più adatte», ha detto Mariano Brianda rivolgendosi ai presenti. «Un piccolo miracolo lo abbiamo del resto già fatto. Il centrosinistra è compatto. Nel centrodestra invece vedo divisioni e un affanno che solo 3-4 mesi fa non era prevedibile».

«Abbiamo costruito una lista che comprende candidati di grande valore e conosciuti e apprezzati in città», ha detto Ottavio Sanna, assessore comunale uscente ai Lavori Pubblici. «L’Europa deve essere vista come un’opportunità. Non ci dobbiamo mai dimenticare che Sassari è la seconda città della Sardegna e capofila della Rete metropolitana. Oggi è molto facile stare sui social, sembriamo tutti bravi, ma quando si chiede un impegno concreto tanti dicono di no. Un grazie a tutti. Dobbiamo inoltre essere una lista propositiva». Ottavio Sanna, dopo la recente rottura con Maninchedda, ha scelto di rimanere a pieno titolo nel centrosinistra e ha costruito la lista insieme a Gianni Rassu (Art.1).

Questi i nomi dei candidati: Ottavio Sanna, Andrea Lai, Antonello Luiu noto Lello, Franca Marcucci, Francesco Ligas, Patrizia Nieddu, Demetrio Mario Giuseppe Vidili, Luisella Silvia Maria Guerra, Angelo Piras, Sabina Saba, Andrea Maresu, Giovanni Loche, Maria Immacolata Montesu, Giovanna Silanos nota Vanna, Loredana Parisi, Cristina Atzeri, Gianfranco Casiddu, Beatrice Maria Elisabetta Bua, Luigi Giuseppe Scano, Solferino Sodini, Mauro Giagu, Filippo Gambella, Giulia Sotgiu, Maria Franca Marongiu, Giovanni Andrea Nicola Serra, Francesco Concu, Maria Giovanna Roggero, Cinzia Sacchetti, Bruno Ferdinando Ghisu, Augusto Contini. Tra i candidati anche il più giovane in corsa alle elezioni amministrative, il diciottenne Massimo Derosas.

