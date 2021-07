Sassari Beer Fest, un successo anche quest’anno

Piazza Santa Caterina è diventata un pub a cielo aperto. Il tutto nel massimo rispetto delle prescrizioni sanitarie anti covid

Sassari. Successo anche quest’anno per un evento interamente dedicato alla birra e allo street food. In piazza Santa Caterina, nello scorso fine settimana, dopo la falsa partenza di giovedì, un consistente pubblico ha potuto scegliere tra diverse tipologie di birre, italiane e sarde, insieme al cibo di strada. La sesta edizione del Sassari Beer Fest, organizzato dall’associazione culturale S’Andala, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Regione Sardegna, ha trasformato così la piazza nel cuore della città in un pub a cielo aperto, il tutto nella massima sicurezza e nel totale rispetto delle prescrizioni sanitarie anti covid.

«Tantissimi giovani e famiglie, ma anche moltissimi turisti, hanno scelto i nostri stand sia venerdì che sabato affollando in sicurezza piazza Santa Caterian per scoprire soprattutto le birre artigianali sarde», dice Roberto Putzu, direttore artistico della manifestazione. Il Sassari Beer Fest è il festival brassicolo più longevo dell’isola. «Nonostante l’emergenza pandemica – aggiunge Diego Cau neo eletto presidente dell’aps S’Andala – il format del Beer Fest si conferma come un potente attrattore turistico per la Sassari e il suo centro storico e per la Regione Sardegna». Un ringraziamento a tutti coloro che si sono avvicinati agli stand e agli sponsor, con una menzione speciale per Abinsula. Gli organizzatori auspicano la fine delle restrizioni per regalare alla città il prossimo anno un grande evento anche con gli spettacoli musicali.

