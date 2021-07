Sassari Beer Fest, grande pubblico venerdì sera

Stand in piazza Santa Caterina. L’edizione 2021 si concluderà domani, domenica 25 luglio

Sassari. Prosegue stasera e si conclude domani, domenica 25 luglio, l’edizione 2021 del Sassari Beer fest. Grandissimo successo per la prima serata dell’evento, dopo lo slittamento di un giorno di tutta la manifestazione, il cui inizio era dapprincipio previsto per giovedì. Un pubblico di tutte le età ha affollato ieri, venerdì, gli stand e goduto delle birre alla spina in tutta tranquillità.

