Sassari aderisce alla Giornata mondiale del Diabete

Domenica la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di blu. Il tema scelto dalla Federazione Internazionale nel 2021 riguarda l’accesso alle cure

Sassari. Il 14 novembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di blu, in occasione della “Giornata mondiale del diabete”. L’Amministrazione comunale aderisce così all’iniziativa di sensibilizzazione su questa patologia. Il tema scelto dalla Federazione Internazionale nel 2021 riguarda l’accesso alle cure.

«L’Italia sotto questo punto di vista vanta una condizione “media” di tutto rispetto – spiegano i promotori –, ma accanto a situazioni di eccellenza sussistono molte realtà come quella sarda in cui l’accesso a nuovi devices, ultimi farmaci ecc. non è garantito eppure la Sardegna detiene il triste primato mondiale, insieme alla Finlandia, del numero di persone affette da Diabete».

Il 14 novembre molte piazze d’Italia e nel mondo si coloreranno; anche Sassari, grazie all’impegno dell’associazione Diabete Nord Sardegna Ets-Odv contribuirà a questa iniziativa.

Il diabete è una patologia presente in quasi tutte le famiglie, cronica, invalidante quanto invisibile; spesso non se ne parla per vergogna o paura «Come associazione riteniamo che a fare paura è quello che non si conosce. Queste iniziative infatti serviranno alla popolazione per conoscerci, per entrare in contatto con pazienti adulti o bambini e i loro genitori. È importante informare sui diritti e doveri dei pazienti quanto sensibilizzare alla prevenzione, alla diagnosi tempestiva ed alle relative cure» conclude l’associazione.

