Sars-Cov-2, vaccinazione anche per i medici veterinari liberi professionisti

Lettera del presidente dell’Ordine della provincia di Sassari Andrea Sarria ai vertici della sanità regionale e territoriale

Sassari. Il presidente dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Sassari Andrea Sarria si rivolge ai responsabili della sanità regionale e territoriale e chiede che anche i medici veterinari liberi professionisti siano considerati tra gli operatori che avranno accesso prioritario alle vaccinazioni disponibili nella seconda serie. «È fondamentale ricordare che le prestazioni medico veterinarie sono ritenute essenziali e che in questi mesi di pandemia i professionisti hanno svolto e svolgono la loro opera al servizio della collettività per la tutela della Salute Pubblica – scrive Sarria all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, a Massimo Temussi, commissario straordinario Ares, a Claudio Sensi, commissario straordinario Assl di Sassari, a Francesco Logias, commissario Assl di Olbia, e a Marco Antonio Guido, responsabile emergenza pandemica Sars-Cov-2 –. Capiamo e accettiamo la scelta di somministrare le prime dosi vaccinali al personale sanitario in prima linea ma vorremmo avere la certezza che anche i medici veterinari liberi professionisti siano considerati tra gli operatori sanitari che avranno accesso prioritario alle vaccinazioni disponibili nella seconda fase. Infatti, i medici veterinari liberi professionisti come d’altronde quelli Pubblici, affrontano quotidianamente un elevato rischio di esposizione all’infezione da Sars-Cov-2 proprio per le peculiari caratteristiche della professione medico veterinaria che passando dalle attività cliniche ambulatoriali, aziendali, domiciliari, laboratoristiche e dai controlli sulla fauna selvatica, giunge ai controlli ufficiali all’interno delle aziende zootecniche, delle strutture di macellazione, di caseificazione e del controllo del farmaco in un’ottica “One Health”. In poche parole, tutto ciò che ruota attorno al mondo della sicurezza alimentare, del benessere animale e della sanità animale. Lo scrivente Ordine, al fine di garantire la profilassi in oggetto ai propri iscritti – conclude il presidente Sarria –, ha predisposto un elenco di 250 professionisti pronti alla chiamata per essere sottoposti al trattamento immunizzante contro il Sars-Cov-2».

