Sardegna 20Venti alle elezioni comunali sassaresi

Sostiene Mariolino Andria, candidato sindaco per il centrodestra. Presentata la lista con i candidati a Palazzo Ducale

Sassari. La lista Sardegna 20Venti, nata nei mesi scorsi in occasione delle elezioni regionali, sarà presente alle amministrative del prossimo 16 giugno, giorno nel quale sarà rinnovato il Consiglio comunale di Sassari. Sabato scorso, presso il Cinema Moderno, la lista, che fa parte della coalizione di centrodestra, è stata presentata agli elettori, con la partecipazione dei candidati consiglieri. Sono intervenuti, oltre al candidato sindaco Mariolino Andria, il leader di Sardegna 20Venti Stefano Tunis e la neo assessora all’industria Anita Pili. Ha fatto gli onori di casa Giancarlo Carta, che si ricandida per il Consiglio comunale ed è il capolista di Sardegna 20Venti. Questi gli altri candidati consiglieri: Carlo Ansaldi, Antonio Balzano, Maurizio Campus, Stefano Contini, Monica Correddu, Cristian Doria, Mauro Doro, Daniela Fiori, Luigi Ghisu, Giuseppe Loi, Efisia Assunta Mariani, Cristian Angelo Niort, Anita Immacolata Oldani, Tiziana Piredda, Stefania Riccio, Tiziana Rum, Desiree Raimonda Salaris, Roberto Sanna, Giovanni Battista Scano, Davide Scanu, Alessio Serra, Salvatore Solinas, Maria Chiara Uras.

«La nostra è una proposta semplice per gli elettori sassaresi: abbiamo le migliori energie in Sardegna per una vera e propria rinascita della città. Dobbiamo liberare Sassari da chi la sta strozzando da 15 anni», ha detto Mariolino Andria. Le idee per il rilancio della città passano dalla riqualificazione delle infrastrutture e della viabilità, con un occhio di riguardo verso la costa. Ecco perché è stato lanciato lo slogan “Sassari una miniera sul mare”. Ma soprattutto occorre puntare su cultura e tradizioni, in particolare per far rivivere il centro storico. Dall’Hotel Turritania trasformato nella casa dei Gremi e dei Candelieri ai parcheggi di superficie di piazza Università e piazza Mazzotti gratuiti a rotazione. Una soluzione utile a fronteggiare lo strapotere dei mega centri commerciali di Predda Niedda, dove i parcheggi sono da sempre gratuiti. «Puntiamo sui nostri negozi storici e di qualità, ne abbiamo parecchi nel cuore della città», ha detto Andria, che ha inoltre ricordato che il territorio comunale di Sassari è il più vasto dell’Isola. «Dobbiamo valorizzare la nostra terra. Una grande novità, se vinceremo le elezioni, sarà l’istituzione di un nuovo assessorato all’Agricoltura. Bisogna ribaltare i numeri che vedono frutta e verdura importate all’80 per cento. Mettiamo insieme qualità e produzione».

