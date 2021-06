Sarà potenziato l’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale

L’Enas approva il progetto esecutivo. Previsti interventi per circa due milioni di euro

Sassari. Via libera da parte dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna ai lavori di potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale. Giovedì scorso è stato approvato il progetto esecutivo, presentato da Abbanoa, che prevede interventi per circa due milioni di euro. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso l’incremento della capacità del potabilizzatore che, utilizzando l’acqua in arrivo dal bacino del Coghinas, costituisce la principale fonte di approvvigionamento idrico per i territori di Sassari, Porto Torres e Stintino.

I lavori, che saranno avviati entro pochi mesi, prevedono, la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque ossidate al nuovo chiariflocculatore, che consentirà l’utilizzo dello stesso alla massima potenzialità, la realizzazione ex novo di quattro filtri a sabbia e delle opere civili necessarie al posizionamento di un’ulteriore batteria di filtrazione. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di tutti gli impianti elettrici e di telecontrollo necessari alle nuove installazioni.

I lavori consentiranno l’incremento della capacità di trattamento dell’impianto che passerà dai 750 litri/secondo attuali a ben 1000 litri/secondo.

«Con l’approvazione di questo progetto si danno risposte alle richieste di un territorio per il quale il potabilizzatore di Truncu Reale è di importanza vitale – commenta il presidente dell’Egas, Fabio Albieri –. I lavori permetteranno sia di aumentare la capacità dell’impianto per un maggiore soddisfacimento della richiesta idropotabile dei comuni serviti, sia di avere un’acqua di migliore qualità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...