Salude&Trigu, al via il bando 2022

Riparte il Programma Quadro di promozione della Camera di Commercio di Sassari. L’obiettivo è migliorare e rendere ancor più efficace la sua azione strategica

Sassari. Un programma, intitolato in questo nuovo bando “Da Pasqua alla vendemmia”, che riveste una duplice valenza: quella generale di sostegno e valorizzazione della proposta turistica locale, che passa dagli eventi di tradizione che di fatto rappresentano il territorio, ciascuno con le proprie peculiarità, e quella più specifica che si inserisce in questo periodo, nel quale è necessario innescare sinergicamente tutti i processi che impreziosiscano, arricchendola, l’offerta turistica. «Salude&Trigu continua a perseguire l’obiettivo di consolidare la rete degli eventi e promuovere in modo coordinato la loro comunicazione sui mercati turistici più interessati alla visita dell’Isola – commenta il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti –. Abbiamo individuato tra le leve di attuazione, una più efficace comunicazione coordinata e il miglioramento, sotto il profilo della loro attrattività, degli eventi di tradizione. E che spinga in maniera ancor più propositiva la ripartenza e l’uscita dalla pandemia».

S&T nel 2019 ha cofinanziato 23 domande (350mila euro è stato il contributo camerale) 19 nel 2021 (300mila). Il nuovo bando sarà pubblicato il 7 febbraio. Le domande potranno essere inoltrate invece, a partire dal prossimo 11 febbraio e fino al 28 febbraio, per manifestazioni che saranno organizzate dal mese di aprile e fino a novembre. Al termine delle procedure di ammissione, infatti, sarà stilata una graduatoria di merito per chi potrà beneficiare del cofinanziamento.

La dotazione finanziaria per la realizzazione del Programma “Salude & Trigu” per l’annualità 2022, sarà pari a 400mila euro destinati all’erogazione dei voucher a favore dei beneficiari. Gli ammessi al Programma otterranno un voucher per la realizzazione dell’evento stimato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 12mila euro.

«Salude&Trigu dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse sdtato bisogno, la volontà dell’ente camerale di investire per il territorio – spiega la vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai – con l’obbiettivo di attivare un circuito virtuoso di cui possa beneficiare il maggior numero di soggetti. Un altro passo a sostegno del nord Sardegna verso la ripartenza».

I criteri di valutazione delle iniziative Salude&Trigu faranno riferimento alla capacità degli eventi di generare ricadute economiche rispetto alle attività di prossimità ed ai produttori locali generate da nuovi arrivi turistici, alla possibilità di accrescere l’appeal della destinazione dell’evento in programma, e infine, all’idea di aggregare territori, imprese o associazioni nell’organizzazione e promozione dell’evento stesso.

