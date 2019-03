Salto ostacoli, Murruzzu e Madau i primi vincitori al Trofeo del Goceano

Aperta sabato mattina nell’impianto indoor di Foresta Burgos la prima tappa, domenica la conclusione. Si proseguirà poi il 30 e 31 marzo sino al finale del 21 e 22 aprile

Burgos. Il primo dei tre fine settimana è di rodaggio, ma i cavalieri hanno già apprezzato lo splendido impianto indoor di Foresta Burgos e l’organizzazione del Circolo Ippico gli Olivastri in collaborazione con la Cooperativa S’Unighedda di Burgos, con la collaborazione degli Enti Locali regione Sardegna, agenzia Agris e naturalmente Fise Sardegna.

La manifestazione si è aperta sabato mattina con la prima tappa che si chiuderà domenica. La seconda tappa si svolgerà il 30 e 31 marzo e l’ultima durante le festività Pasquali, con l’intermezzo del Dressage il 20 aprile e la tappa finale il 21 e 22 aprile. Il montepremi totale è di oltre 20 mila euro.

I cavalli iscritti sono 120 e le categorie in gara coprono le diverse categorie, dalla B90 alla C135 Gran Premio a due manches, senza dimenticare i percorsi addestrativi per i puledri e le gimkane. Lo show director della manifestazione è Piera Monti, il direttore di campo Paola Zoccheddu.

Il primo vincitore della prima tappa è l’esperto Gianleonardo Murruzzu in sella a Velex che si è imposto nella C130 a fasi consecutive. Tra i quattro binomi senza penalità è stato il più veloce con 31”78 centesimi davanti a Giovanni Carboni su Elin, Andrea Guspini su Ocean Girl ed Elena Lorenzoni su Nobile Nettuno. A premiare l’oristanese Murruzzu è stato il sindaco di Bono Elio Mulas.

Anche nella C120 a fasi consecutive è stata determinante la velocità, visto che in quattro hanno fatto percorso netto. Ha vinto Juliè Madau in sella a Eduard. Secondo posto per Giovanni Onnis su Equatop B e Valentina Cianciotto su Radiance. Juliè Madau è stata premiata da Franco Furriolu, sindaco di Esporlatu, altro centro del Goceano che insieme a Burgos e Bottida scommette molto su un evento capace di attirare visitatori e turisti fuori dai tradizionali mesi di vacanza. Anche l’Associazione Turismo Goceano supporta la manifestazione e offre visite guidate nei diversi siti archeologici della zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...