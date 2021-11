Salto ostacoli, a Tanca Regia trionfa Murruzzu su Taissa Sarda

Senza errori la prestazione nelle due manches del Gran Premio C145/150. Miglior anglo arabo sardo Tiberio, montato da Antonio Murruzzu

Abbasanta. L’incessante pioggia bagna la vittoria tutta isolana nella gara clou dell’ultimo week end del Sardegna Jumping Tour. Negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) vince tra l’entusiasmo del pubblico Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda, cavallo di Francesco Murgia. Il binomio isolano è l’unico a completare senza errori le due manches del Gran Premio C145/150, la gara più importante della manifestazione organizzata dall’agenzia Agris e dalla Fise Sardegna grazie anche al finanziamento della Regione Sardegna.

«Di Gran Premi ne ho già vinti altri, ma questo ha un sapore particolare e lo dedico a mio padre che è scomparso quest’anno», ha detto un commosso Gianleonardo Murruzzu.

Alle sue spalle l’amazzone Barbara Suter su Timoteo, sella allevato in Sardegna da Salvatore Angioni. Terzo gradino del podio per il tedesco Urlich Kirchhof su Cancun 10, Il campione olimpico (due ori ad Atlanta 1996) grazie a una seconda manche senza penalità soffia il bronzo a un altro binomio sardo: Luigi Angius in sella a Rarità, allevato da Mario Arcadu e di proprietà di Battista Cualbu e Maddalena Mariolu.

Al Gran Premio ha partecipato anche l’anglo arabo sardo Tiberio, montato da Antonio Murruzzu. Per il cavallo allevato da Salvatore Angioni un buonissimo quinto posto davanti al cavaliere tedesco Arnold Rudolf su Catoo Royal. Tiberio ha vinto il premio Anacaad (l’associazione degli allevatori dell’anglo arabo e derivati) come miglior anglo-arabo del Sardegna Jumping Tour.

Il presidente della Fise Sardegna, Stefano Meloni, ha commentato: «Questi risultati dimostrano la crescita dei cavalieri e dei cavalli sardi, a conferma che la strada intrapresa negli ultimi anni è quella giusta».

Alle premiazioni era presente il sindaco di Abbasanta Patrizia Carta.

Gli altri risultati del Sardegna Jumping Tour – Nella C140 a tempo di giovedì vittoria di Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda per un podio tutto sardo completato da Giovanni Carboni su Pashmir (allevata da Salvatore Angelo Del Rio) e Antonio Murruzzu su Tiberio. Nella C130 mista qualificante successo di Simone Coata su Chaccalido, che si è ripetuto poi nella C135 a fasi consecutive. Nella C140 a fasi consecutive vittoria di Alberto Boscarato con Quirama il Palazzetto.

Nella C135 mista qualificante per Verona doppietta di Gianni Govoni in sella a Lucaine e Gitte. Nella C135 a tempo vittoria di Enrico Carcangiu su Voulax.

Mi piace: Mi piace Caricamento...