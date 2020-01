Sabato il secondo Open Day al Figari

Al Liceo Artistico di Sassari la mostra didattica nello spazio espositivo “Mauro Manca” nella sede centrale

Sassari. Un’altra occasione per visitare il Liceo Filippo Figari e conoscere l’offerta formativa dei laboratori della scuola, stavolta solo per una serata, sabato 18 gennaio, dalle 16 alle 19, nella sua sede storica in Piazza d’Armi n. 16 (angolo via Calvia).

Sarà possibile visitare la mostra didattica nello spazio espositivo “Mauro Manca” nella sede centrale, dove verranno presentati i lavori rappresentativi delle varie direzioni artistiche offerte dalla scuola.

La più antica scuola artistica dell’isola, nata come Regio Istituto d’Arte per la Sardegna ha attraversato gli anni e dal 1935 ha assorbito le varie correnti artistiche sapendosi rinnovare, adattandosi ai tempi e cercando sempre di essere un punto di partenza per la progettazione e la sperimentazione, non abbandonando del tutto la tradizione per avvicinarsi ai nuovi linguaggi innovativi e tecnologici, per riuscire a veicolare la formazione acquisita nella scuola a sbocchi occupazionali concreti e sempre diversi per i propri studenti.

https://www.liceoartisticosassari.edu.it/

https://www.facebook.com/Liceo-Artistico-FFigari-Sassari-1685768741659304/

Mi piace: Mi piace Caricamento...