Sabato 12 ottobre in piazza d’Italia dell’Ordine di Malta

Dalle 10 fino alle 19. Una giornata dedicata alla diffusione delle attività dei volontari che ogni giorno si impegnano al fianco dei bisognosi e della popolazione in difficoltà

Sassari. Il 12 ottobre in 23 piazze italiane (a Sassari in piazza d’Italia) i volontari dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri Italiani dell’Ordine di Malta (ACISMOM), dei Gran Priorati, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e del Corpo Militare (ACISMOM), dal mattino e fino all’imbrunire, nei gazebo dedicati alle nostre attività, incontreranno curiosi ed appassionati per farsi conoscere e per creare una rete di solidarietà che non sia chiusa nei palazzi, ma che viva nelle città dove si incontrano persone bisognose da un lato e caritatevoli e pronte all’aiuto, dall’altro. In Italia perseguiamo la nostra mission attraverso diverse attività di assistenza ai più bisognosi, spesso declinate in assistenza sanitaria e sociale: la gestione di Case Famiglia e Mense, la distribuzione di pasti caldi e capi di vestiario, l’accudimento dei malati negli ospedali o nei Pellegrinaggi Nazionali ed Internazionali, l’organizzazione di soggiorni estivi per famiglie bisognose, Campi estivi per ragazzi disabili, la gestione di doposcuola per bambini non inseriti socialmente, o l’organizzazione di summer games destinati ai bambini disabili. Alle attività più strutturate si affiancano opere che si esplicano nella continua assistenza di chi ha bisogno, qualunque sia il profilo di tale urgenza, e quando necessario aiuti finanziari per sopperire alle diverse esigenze.

Rispetto alle attività storicamente gestite dall’Ordine di Malta in Italia nel 2019 si sono sviluppati due filoni che vogliono alleviare solitudine e povertà:

i servizi agli anziani, con l’organizzazione degli “angeli custodi” che portano farmaci e spesa a domicilio, che ascoltano e offrono conforto; i corsi di stimolazione cognitiva per i malati neodiagnosticati di Alzheimer e per i loro congiunti, le attività per i senza fissa dimora (che stanno aumentando specie nelle grandi città) vedono impegnati i nostri volontari con assistenza notturna e visite mediche organizzate in UDS (Unità di strada).

In Sardegna

La Delegazione della Sardegna, che consta di circa 40 membri, svolge nel territorio le seguenti attività:

A Sassari

• “Refettorio Cappuccini”: invito a pranzo domenicale (destinato a persone disagiate) presso la Parrocchia di San Francesco dei Padri Cappuccini. Si alternano ogni domenica 4 gruppi di volontari che preparano il pranzo per una trentina di persone. Dei cinque gruppi uno è composto da membri e volontari dell’Ordine, gli altri tre da altre realtà caritative parrocchiali (Gruppo di Preghiera Padre Pio, Azione Cattolica e Terz’Ordine Francescano), che hanno espresso la volontà di collaborare con questa attività della Delegazione. Il servizio, che offre settimanalmente pasti caldi preparati in casa o al momento, è totalmente autofinanziato dai membri e volontari dell’Ordine e dai singoli gruppi.

• Consultorio Polispecialistico “San Giacomo”: creato dalla Delegazione della Sardegna; nell’ambulatorio – gestito dall’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte proprietaria della Chiesa di San Giacomo (alcuni membri della quale sono anche Cavalieri e Dame dell’Ordine), con il supporto della Croce Rossa Italiana – medici specialisti volontari ricevono gratuitamente chiunque si presenti per un consulto medico. La struttura è operativa dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18,00 e ogni giorno si alterano diverse specialità mediche. Attualmente si svolgono consulti di Ortopedia, Medicina Interna, Fisiatria, Psichiatria e Psicologia, Nutrizionismo, Cardiologia, Dermatologia, Otorino. Inoltre assai frequentato è l’attrezzatissimo Ambulatorio Oculistico “Prof. Luigi Tavolara Pazzi”, proprietà della Delegazione. Una convenzione con uno studio privato consente ai pazienti inviati dal Consultorio di ottenere lastre radiografiche ed ecografie a prezzi assai agevolati (quando impossibile eseguirli con convenzione ASL). Vi collaborano alternativamente diversi membri e volontari dell’Ordine.

Chiesa di San Giacomo a Sassari

A Sassari i componenti della Delegazione possono riunirsi e celebrare le loro funzioni nella Chiesa di San Giacomo, proprietà dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte, antico sodalizio nobiliare cittadino, che con l’Ordine ha stipulato da anni una convenzione per l’utilizzo del tempio e dei locali annessi.

CHI SIAMO

L’Ordine di Malta (www.ordinedimaltaitalia.org) è un ordine Religioso Ospedaliero e una a delle istituzioni benefiche più antiche della civiltà occidentale è presente in modo permanente con progetti medici, sociali , umanitari e emergenziali in 120 paesi dove fornisce assistenza alle persone bisognose In Italia le attivita’ sanitarie sono gestite da un a Associazione Nazionale che opera in un Ospedale (S.Giovanni alla Magliana –Roma) e 14 Ambulatori sparsi sul territorio Nazionale Sul territorio Nazionale sono operativi :

Il Corpo italiano dell’Ordine di Malta – CISOM -, (www.cisom.org) Fondazione di diritto melitense dell’Ordine è il braccio operativo nell’ambito della Protezione Civile e del Soccorso, con finalità di assistenza sanitaria e solidarietà sociale, gestito con convenzioni specifiche per la Protezione Civile.

I volontari sanitari del CISOM sono imbarcati su motovedette, navi ed elicotteri SAR della Guardia Costiera. Gruppi Cisom sono presenti e attivi nei maggiori centri Italiani.

Il Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

(A.C.I.S.M.O.M.) fondato nel 1877 è un Corpo Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano, oggi il Corpo Militare si concentra essenzialmente in attività legate all’intervento in occasione di calamità naturali oltre a fornire concorso sanitario ai Reparti o agli Enti della Forza Armata che ne facciano richiesta, per l’assistenza medica alle attività addestrative o per l’accertamento sanitario specialistico, o per la sostituzione degli Ufficiali medici inviati in missione all’estero.

Il proprio personale volontario: Medici, Commissari, Personale di Assistenza. Svolge anche attività di tipo umanitario e assistenziale in collaborazione con le altre strutture dell’Ordine di Malta.

