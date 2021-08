Sa tzuccada de su fumu

Giovedì a Ollolai all’Anfiteatro Regina Fontium lo spettacolo a cura dei Barbariciridicoli

Ollolai. Il viaggio dei coniugi Peppanna Culimanna e Bobore Ischiuppiumeda fa tappa a Ollolai. La coppia intratterrà il pubblico dell’anfiteatro Regina Fontium domani sera, 12 agosto alle 21,30 quando sul palco si racconteranno le simpatiche vicissitudini del loro viaggio per il mondo attraverso l’ormai consolidata interpretazione di Michael Lai e Roberto Piredda. Lo spettacolo a cura dei Barbariciridicoli, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale è inserito nel calendario di eventi che caratterizzano l’estate della capitale della Barbagia.

«Bobbore e Peppanna, ci faranno scoprire paesi, città, luoghi e personaggi diversi – spiega Tino Belloni, regista della Compagnia – presentati attraverso gli occhi stralunati e irresistibilmente strabici di chi è tutt’altro che avvezzo a itinerari turistici e culturali, ma che proprio per questo ne coglie genuinamente e rusticamente lo splendore. In questa loro prima commedia, Peppanna e Bobbore affronteranno le disavventure del loro tardivo viaggio di nozze in quel di Venezia, alle prese con gondole, ponticelli e piccioni, in una cornice “romantica” che farà da contrasto alla rusticità concreta e paesana dei due protagonisti. Tipicamente popolane – continua Belloni – anche le caratteristiche rinvenibili in un’altra singolare accoppiata dello spettacolo: gli spassosissimi Tottoni Braghetta, un inquieto e pruriginoso soggetto pastorale, interpretato da Mattea Cherubini, e Virzinia Maindabidu (Virginia Mainehavisto), pudica e riottosa zittella, interpretata da Angela Vitali».

La commedia, in sardo e italiano, risponde a una nuova formula sperimentata dalla Compagnia: il copione nel finale lascia lo spazio alla improvvisazione con le ultime due scene caratterizzate da quella che tecnicamente si definisce la recitazione a soggetto. Ciò dà luogo a un finale inedito determinato dalle indicazioni e suggerimenti del pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...