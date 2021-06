Giovedì alle 19 nell’anfiteatro del Polo Tecnico in via Monte Grappa la presentazione del romanzo di Cosimo Filigheddu edito dalla Edes

Sassari. Rosa Zicchina è pronta a presentarsi alla città di Sassari, ai suoi lettori, alla sua gente. Così sarà giovedì 24 giugno – a partire dalle ore 19 – negli spazi all’aperto dell’anfiteatro del Polo Tecnico “G. M. Devilla” di Sassari in via Monte Grappa nr 2, teatro scelto per la presentazione del romanzo di Cosimo Filigheddu “Rosa Zicchina e i suoi colera”.

L’incontro, organizzato grazie alla collaborazione di Koinè Ubik Libreria Internazionale, apre ufficialmente il ricco cartellone di “Sassari Estate 2021”, una lunga serie di eventi promossi dal Comune di Sassari. Tutto accadrà in una data particolare, il 24 giugno appunto, la Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo: una data simbolo di ripartenza e della grande voglia di Cultura e di eventi culturali che tanto sono mancati nel lungo inverno pandemico. Per l’occasione, a cura dell’editore Alberto Pinna e dello staff Edes, sono state stampate e saranno poi donate a tutti i partecipanti alla serata le stampe (con didascalia) degli splendidi disegni di Francesca Cavazzuti, illustrazioni di vita sassarese dell’epoca cui il romanzo si riferisce e che riproducono alcuni suggestivi brani tratti dall’opera.

Una serata speciale, quindi, per raccontare un libro speciale. Il romanzo, in libreria dallo scorso 18 maggio ed edito da Edes (Editrice Democratica Sarda), sarà presentato alla presenza dell’autore, Cosimo Filigheddu. Oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Sassari Nanni Campus, sono previsti gli interventi della storica Marisa Porcu Gaias, autrice della prefazione del romanzo, e del presidente e direttore artistico della compagnia Teatro Sassari, Mario Lubino. Presente anche Francesca Cavazzuti, giovane e talentuosa illustratrice che ha dato forma alla copertina del libro e alle illustrazioni che ne hanno accompagnato il lancio social. A impreziosire il tutto, messi in scena proprio ad opera delle attrici della compagnia Teatro Sassari (Alessandra Spiga e Teresa Soro), alcuni quadri teatrali realizzati ad hoc e tratti dalle pagine del libro “Rosa Zicchina e i suoi colera”.

“Rosa Zicchina e i suoi colera”, è un romanzo che danza elegante fra storia e realismo fantastico, che scorre lungo una scrittura scorrevole e moderna, che “parla” una lingua sapientemente arcaicizzante, un libro che avvince il lettore sino all’ultima pagina. È un omaggio al feuilleton, colmo di peripezie e vicissitudini a volte plausibili e altre persino magiche, che verso l’ottocentismo di questo particolare genere letterario ha un approccio giocosamente ostentato, tenendo in realtà i piedi ben piantati ai nostri tempi. Pagina dopo pagina ci si addentra nel vortice delle incredibili e pur credibilissime avventure di una donna sassarese che si intersecano alle altrettanto incredibili e pur reali avventure di una città (Sassari) che dal colera pre unitario del 1855 arriva al minaccioso colera post unitario del 1884.

Cosimo Filigheddu è nato a Sassari nel 1951 e fa il giornalista dal 1973. Dopo un breve periodo all’Unione Sarda passa al quotidiano La Nuova Sardegna dove è stato cronista, responsabile della Cultura e capocronista. Sono state rappresentate numerose sue opere teatrali in Italiano e in Sassarese, quasi tutte dalla Compagnia Teatro Sassari, con cui intrattiene da anni un affettuoso rapporto di collaborazione. È appassionato di storia locale e con Edes ha pubblicato anche “Buttate giù quella chiesa”, la vera storia della demolizione della chiesa di Santa Caterina scritta insieme a Sandro Roggio. Fa parte della redazione di “SardegnaBlogger”, che ospita i suoi racconti e i suoi articoli di politica e costume. Questo è il suo primo romanzo pubblicato.

