Ritornano le presentazioni di “Un’intervista lunga una vita…”

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 marzo alle 18,30 al Circolo Bocciofilo Sacro Cuore di Sassari

Sassari. Ritornano dopo la pausa forzata per l’emergenza sanitaria le presentazioni del libro di Leonardo Marras “Un’intervista lunga una vita…”, scritto insieme al giornalista Luca Foddai ed edito dalla Edes di Sassari. Il primo appuntamento del nuovo ciclo è in programma per venerdì 11 marzo alle 18,30 al Circolo Bocciofilo Sacro Cuore, presieduto da Luca Usai, in piazza Sacro Cuore 21 a Sassari. L’evento sarà coordinato dal giornalista Giacomo Serreli, con la partecipazione degli autori. Sono previsti gli interventi dell’assessore regionale allo Sport, Cultura e Istruzione Andrea Biancareddu, in passato praticante e appassionato bocciofilo, del presidente del Coni regionale Bruno Perra e di Gianluca Lilliu, presidente regionale della Federazione Bocce. Ospite della serata Su Coro de Piaghe, diretto dal maestro Piero Concu.

Per Leonardo Marras è un ritorno a casa e alle sue origini di giocatore di bocce. È stato inoltre presidente della Federazione Bocce della provincia di Sassari e vicepresidente provinciale del Coni. Nel volume “Un’intervista lunga una vita…” vengono rievocati anche gli anni dedicati alla pratica del gioco delle bocce e la partecipazione a gare e tornei. Il libro-intervista raccoglie ricordi e aneddoti su vicende personali e personaggi incontrati oltre a episodi che hanno segnato gli ultimi trent’anni della Sardegna.

Leonardo Marras. Sassarese, si definisce “Sardo a tutto tondo”. Dirigente d’azienda, è stato capo del personale della Telecom a Nuoro e a Sassari, responsabile delle relazioni esterne della Telecom in Sardegna, presidente e amministratore delegato di Krene, società sarda per l’informatica, presidente dell’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, commissario straordinario dell’Azienda di soggiorno di Sassari, presidente della Torres Calcio femminile e maschile. Ha ideato e promosso Ichnos e Freemmos. È attualmente presidente della Fondazione Maria Carta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...