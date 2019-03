Ritornano le Isole del gusto

Al via la seconda edizione della rassegna gastronomica regionale organizzato dall’Unione delle Camere di Commercio della Sardegna

Sassari. La Camera di Commercio di Sassari aderisce alla Rassegna gastronomica regionale “Le Isole del Gusto”, l’evento organizzato dall’Unione delle Camere di Commercio della Sardegna e dalla Camera di Commercio di Oristano – in collaborazione con le Camere di Commercio di Cagliari e Nuoro, delle Associazioni di rappresentanza delle Imprese e dei Consumatori – nell’ambito delle iniziative che puntano alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche agroalimentari di qualità.

L’edizione 2019 della Rassegna si svolgerà da sabato 4 maggio a domenica 23 giugno. Possono partecipare i ristoranti e gli agriturismo che hanno sede in Sardegna. I menù dovranno proporre pietanze preparate con almeno un prodotto tipico regionale inserito all’interno dell’Elenco nazionale dei prodotti tradizionali della Regione Sardegna ai sensi del D.M.350/99.

Il prodotto prescelto (da indicare nel modulo di domanda) dovrà essere elemento predominante in almeno una portata del menù, non dovrà quindi essere semplicemente utilizzato come contorno o in accompagnamento.

I menù proposti, dovranno rientrare in una delle categoria proposte dal seguente regolamento: Bottarga di Cabras e Vernaccia (la proposta include le due categorie: vernaccia di Oristano DOC e vernaccia valle del Tirso); Paste tipiche e prodotti della panetteria; Ortaggi e frutta; Carni e loro lavorazioni; Produzioni ittiche.

La Rassegna si propone di promuovere il turismo enogastronomico e rurale con l’obiettivo di accrescere il flusso di consumatori attratti dalla qualità dell’offerta ambientale, archeologica e culturale del territorio, cui presentare e far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità della regione attraverso le straordinarie proposte gastronomiche dei ristoratori dell’Isola.

La realizzazione dell’evento prevede un limite massimo di adesioni non superiore a 20 strutture (15 ristoranti e 5 agriturismo) per ciascuna Camera di Commercio, che verranno selezionate preliminarmente tenendo conto delle caratteristiche del menù (stagionalità, territorialità regionale e corrispondenza con le finalità della rassegna, rispetto del regolamento), e subordinatamente all’ordine di presentazione delle domande che si potranno scaricare da www.or.camcom.it.

Le imprese interessate dovranno inviare la propria adesione entro il giorno 1 aprile 2019, agli uffici della Camera di Commercio di Oristano, in via Carducci 23/25 con e-mail a promozione@or.camcom.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Produzioni Tipiche della Camera di Commercio di Sassari, via Roma 74 (tel. 079/2080307 – 314 e-mail: franca.aresu@ss.camcom.it).

Mi piace: Mi piace Caricamento...