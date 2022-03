Ritornano a Sassari I mercoledì del Conservatorio

Primo appuntamento il 9 marzo con il Bad Talent Trio. Previsti 23 concerti per sette mesi di programmazione. Dalla musica barocca al repertorio cameristico al jazz

Sassari. Ritorna in Sala Sassu la stagione musicale “I mercoledì del Conservatorio”, organizzata dal Conservatorio Canepa di Sassari. Il cartellone prevede 23 appuntamenti ad ingresso libero che con cadenza settimanale proseguiranno sino al 26 ottobre.

Si parte il 9 marzo alle 19 con Bad Talent Trio formato da Marco Maltalenti, (tromba), Lorenzo Agus, (contrabbasso), Jacopo Careddu, (batteria). Il programma della serata propone Musiche di Youmans, Henderson, Shorter, Creamer, Gillespie, Foster.

La rassegna rappresenta un appuntamento atteso e molto seguito dai tanti appassionati di musica sassaresi che possono assistere ogni mercoledì alle 19 a raffinati concerti che spaziano su un’ampia varietà di generi musicali dalla musica barocca al repertorio cameristico al jazz. Questa nuova edizione coinvolgerà come di consueto studenti, docenti del Canepa e diversi artisti ospiti. Il cartellone il 29 giugno ospiterà anche il vincitore del premio Eggmann-Giangrandi 2021, il pianista Paolo Ehrenhaim

«Seguendo una consuetudine iniziata lo scorso anno anche in questa edizione i concerti proseguiranno nei mesi estivi – dice il direttore del Canepa Mariano Meloni – e si concluderanno il 26 ottobre. L’apprezzamento del pubblico che ha seguito con interesse l’intera stagione lo scorso anno nei suoi vari appuntamenti ci porta ad offrire ancora l’occasione di ascoltare buona musica anche d’estate».

In un paio di occasioni i concerti apriranno al pubblico anche il cortile del conservatorio dove si esibirà il 1° giugno il Quintetto di Ottoni Luigi Canepa con un concerto dal titolo “Viaggio nel mondo con gli ottoni”. Sempre nel cortile il 20 luglio suonerà il Quartetto Du Pré con un programma di musiche di autori classici e compositori contemporanei.

«I mercoledì inaugurano come ogni anno il ricco cartellone di produzione artistica del Conservatorio – sottolinea il presidente del Canepa Ivano Iai –elemento cardine accanto alla didattica del percorso di alta formazione musicale offerto dall’istituzione. Per tutto l’anno accademico sono previste inoltre per i nostri allievi numerose masterclass condotte da affermati musicisti». Tra queste quella appena conclusa del soprano Cinzia Forte.

Dopo il successo della passata edizione anche nell’estate 2022 uno dei concerti della stagione dei “Mercoledì del conservatorio” si terrà nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero. Il questo spazio monumentale, la cattedrale gotico aragonese è considerata tra le chiese più grandi della Sardegna, il 6 luglio Davide Mariano eseguirà all’organo un programma dedicato a César Franck e “al mondo musicale attorno a lui” in occasione dell’anniversario dei 200 anni dalla nascita del compositore belga.

Mi piace: Mi piace Caricamento...