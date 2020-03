Ritorna il Consiglio comunale

Martedì pomeriggio a Palazzo Ducale si riunisce l’Assemblea Civica. Si riparte dall’interpellanza del Pd sul Progetto Moss-mobilità sostenibile a Sassari

Sassari. I lavori del Consiglio comunale riprenderanno questo pomeriggio (martedì 3 marzo) alle 16 a Palazzo Ducale. Si riparte dall’interpellanza dei consiglieri del Pd su “Progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari” – Stato dell’arte” e dall’ordine del giorno, sempre del Pd, su “Proposta di convocazione urgente di Consiglio comunale con ordine del giorno: Cessazione dell’uso del carbone per la produzione di energia elettrica e sostegno all’uso del metano in rete quale infrastrutturazione indispensabile per il futuro sistema energetico della Sardegna”. L’ordine del giorno della seduta comprende inoltre i seguenti argomenti: Approvazione del piano comunale di protezione civile; Mozione del consigliere Panu (Italia in Comune) su “Ripristino antichi toponimi nei vicoli chiusi del centro storico”; Interpellanza del consigliere Panu su “Degrado e abbandono in via Sorso”; Mozione del consigliere Rizzu (Misto di maggioranza) e più su “Partecipazione giovanile – Istituzione Consulta giovanile comunale”; Interpellanza del consigliere Dettori (Futuro Comune) su “Ausili per incontinenti”; Ordine del giorno del consigliere Andria (Misto di Minoranza) su “Indirizzo politico sul ruolo dell’amministrazione comunale quale facilitatore in tema di sviluppo e supporto strategico per le attività produttive”; Mozione del consigliere Andria su “Revisione, adeguamento e modernizzazione del regolamento di Polizia municipale”; Interpellanza della consigliera Useri (M5s) su “Progetti utili alla collettività (PUC) per i percettori del reddito di cittadinanza”; Mozione del consigliere Rizzu su “Regolamento sulla Street art”; Mozione del consigliere Dettori su “Riqualificazione e tutela del percorso storico della Discesa dei Candelieri”; Mozione del consigliere Palopoli (maggioranza) su “Divieto di abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette”.

