Rio Calamasciu, ancora acqua a Predda Niedda

Questo pomeriggio l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ogni volta che si ripete un acquazzone la zona viene allagata dal fiume che non trova una via d’uscita

Sassari. Per l’ennesima volta esonda il Rio Calamasciu. Grandi le difficoltà per le aziende che hanno sede in quella zona di Predda Niedda, che grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco è stata messa in sicurezza ancora una volta. Un problema che si ripete ad ogni forte acquazzone, con l’acqua che cerca una via d’uscita e si accumula.

Ico Ribichesu

