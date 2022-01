Rinviato il Concerto per l’Epifania 2022

Il tradizionale evento proposto dal Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” di Sassari era previsto per giovedì nella chiesa di Cappuccini

Sassari. È stato rinviato il “Concerto per l’Epifania”, tradizionale evento proposto dal Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” di Sassari previsto per giovedì 6 gennaio alle 19,30 nella chiesa di San Francesco a Cappuccini e che sarebbe giunto quest’anno alla 22ª edizione.

Purtroppo, a causa dei numerosi contagi di questi ultimi giorni, l’organizzazione è stata costretta a rimandare l’evento che era inserito nel programma “Sassari, il Natale in città” e patrocinato dall’Assessorato comunale alla Cultura. «Il nostro senso di responsabilità – comunica l’organizzazione – ci porta a credere che un concerto, che prevede l’incontro di molte persone, potrebbe contribuire a peggiorare la situazione. Ringraziamo il pubblico per la comprensione e ci auguriamo di poter presto proporre il “Concerto per l’Epifania” in un clima di serenità e di sicurezza».

