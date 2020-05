Rimosse le fioriere di via Torre Tonda

Sarà così garantita una migliore accessibilità e si consentirà il passaggio del mezzo per la raccolta dei rifiuti e quindi una maggiore pulizia della strada

Sassari. Il cantiere comunale del settore Infrastrutture della mobilità e traffico ha iniziato i lavori di rimozione delle nove fioriere in muratura presenti in via Torre Tonda, in linea con la recente delibera di Giunta che prevede il rafforzamento della natura di area pedonale della zona.

Una modifica che garantirà una migliore accessibilità, consentirà il passaggio del mezzo per la raccolta dei rifiuti e quindi una maggiore pulizia della strada. Allo stesso tempo favorirà un più ampio utilizzo degli spazi, come luogo di ritrovo e di incontro, agevolando l’insediamento e il potenziamento di numerosi punti di ristorazione.

Salvo imprevisti i lavori si concluderanno la settimana prossima.

