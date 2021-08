RigenerAzione Urbana, dal 18 agosto progetti in mostra ad Alghero

Partecipano 19 tra architetti, pianificatori, paesaggisti e gruppi di lavoro, con altrettanti progetti relativi a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana

Alghero. Si svolgerà ad Alghero presso il Quarter il 18 agosto l’inaugurazione della mostra RigenerAzioneUrbana, organizzata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Sassari e patrocinata dal Consiglio Nazionale Architetti all’interno del Festival “Dall’altra parte del mare”. Partecipano all’esposizione 19 tra architetti, pianificatori, paesaggisti e gruppi di lavoro, con altrettanti progetti relativi a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. I partecipanti testimoniano con diversi approcci e linguaggi le buone pratiche e le idee innovative che hanno come obiettivo la valorizzazione e promozione di politiche di rigenerazione sul territorio sardo. Si aprirà la serata con i saluti del presidente dell’OAPPC di Sassari Pietro Peru, seguirà il confronto moderato da Alberto Winterle, direttore della rivista “Turris Babel” con gli ospiti Tiziana Campus, vice presidente CNAPPC, Patrizia Di Monte, dello Studio Gravalosdimonte Architetti, autrice di Estonoesunsolar, Ezio Micellin docente presso l’Università Iuav di Venezia, Rita Miglietta, assessore alle Politiche urbanistiche e patrimonio del Comune di Lecce, Giovanni Maciocco, professore emerito dell’Università di Sassari, Riccardo Miselli, presidente OAPPC di Genova, Neostudio Architetti Associati. Alle 19 sono previste le operazioni di ingresso con la registrazione dei partecipanti e i controlli previsti dalla normativa per il contenimento della diffusione del Covid19. Alle 19,30 avrà inizio il dibattito al termine del quale sarà inaugurata la Mostra. Dal 19 al 31 agosto i totem saranno ospitati presso le attività del CNN (Centro Commerciale Naturale) nel centro storico della città e contribuiranno a trasformare le vie in una galleria all’aperto.

