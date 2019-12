Riconoscimento di Legambiente al Comune di Sassari

Menzione durante l’EcoForum regionale sull’economia circolare dei rifiuti per il regolamento sui rifiuti adottato ad aprile che limita l’uso della plastica monouso

Sassari. Un riconoscimento speciale, come esempio di buona pratica che deve essere presa come esempio anche da altre Amministrazioni ed Enti. Durante l’EcoForum regionale sull’economia circolare dei rifiuti che si è tenuto a Cagliari nei giorni scorsi, il Comune di Sassari ha portato a casa una menzione per il regolamento sui rifiuti adottato ad aprile che limita l’uso della plastica monouso.

«Tra le buone pratiche di natura istituzionale – si legge del dossier di Legambiente “Comuni ricicloni Sardegna” –, merita sicuramente attenzione il regolamento del Comune di Sassari per il divieto di utilizzo della plastica monouso, una delle tante “storie” che raccontiamo in questo dossier con l’auspicio di stimolare una emulazione virtuosa».

Il documento comunale sulla gestione rifiuti prevede il divieto di utilizzo di plastiche monouso durante le manifestazioni pubbliche e sulle aree di pregio (spiaggie, parchi etc.).

