Riapre il Teatro Ferroviario di Sassari

Un weekend per tutti. Si parte venerdì con la prima parte della rassegna “Cartellone” organizzata dalla Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro

Sassari. Il Teatro Ferroviario riapre le porte al pubblico con un fine settimana dedicato al “teatro per tutti”. Si parte venerdì 21 maggio alle 20 con la prima parte della rassegna “Cartellone” organizzata dalla Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro e incentrata sui diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo: teatro contemporaneo, commedia e musica. «Il Teatro Ferroviario si propone ancora una volta – dice il regista Pier Paolo Conconi – come un vivace polo culturale nel quale si confrontano compagnie, autori, attori ed operatori sardi dello spettacolo. Uno spazio aperto a tutti e capace di gettare le basi per collaborazioni artistiche di buon livello. L’obiettivo si conferma quello di creare un’offerta sempre più completa e eterogenea, capace di attrarre spettatori di tutte le fasce d’età».

Il primo appuntamento di “Cartellone” (venerdì 21) è un adattamento del celebre romanzo di Salvatore Niffoi “La vedova scalza”. Portato in scena da Theandric Teatro Nonviolento regia di Maria Virginia Siriu con Carla Orrù, Fabrizio Congia, Marco Secchi, Andrea Vargiu.

Cartellone proseguirà il 28 maggio sempre alle 20 con il Teatro Instabile che propone “Carovana dei sogni…storie d’amore e di follia” di e con Aldo Sicurella. Un reading con musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble del Teatro Instabile Mauro Diana, Federico Fenu, Mauro Piras.

Domenica 23 maggio alle 18 riparte inoltre al Ferroviario anche la XXXI edizione della storica stagione di teatro ragazzi “Famiglie a teatro” che propone come primo titolo in cartellone “La capretta di Maria” portata in scena da Il Crogiuolo di Cagliari.

La seconda parte della stagione mai iniziata a causa dell’emergenza Covid presenta 4 i titoli complessivi che sino al 13 giugno proporranno nell’arco di 4 fine settimana i lavori di altrettante compagnie sarde, ospiti de “La botte e il cilindro”

Dopo l’apertura con “La capretta di Maria” andrà in scena il 29 e 30 maggio “Sorichitta” della compagnia Bocheteatro di Nuoro, il 6 giugno si prosegue con “Perseo e Medusa” della Asmed di Cagliari il 13 giugno “Bianca come la neve” di L’effimero Meraviglioso di Sinnai.

«Si tratta idealmente della chiusura di una stagione – conclude Conconi – che purtroppo non si è potuta realizzare ma che ci offre ora una bella opportunità per rincontrare il nostro pubblico e iniziare a guardare al futuro. Diverse le novità all’orizzonte. La botte e il cilindro organizzerà, tra luglio e agosto, una rassegna estiva di teatro per ragazzi in collaborazione con il Comune di Sassari: Il Teatro dei Piccoli, nel cortile della ex Scuola Media N°2 in Corso Cossiga. Inoltre, come ormai noto, avvierà nei prossimi mesi la gestione nel nuovo Teatro Astra in collaborazione con la Compagnia Teatro Sassari. L’Astra rappresenta un’opportunità per tutta la città in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo. La botte e il cilindro si occuperà della programmazione di attività di spettacolo e di laboratorio per le famiglie, i ragazzi e le scuole del territorio. Tra le nuove produzioni previste per l’autunno 2021: “Per Anne Frank” e “Pierino e il lupo”.

LA SICUREZZA IN TEATRO. I locali sono stati sanificati e sono stati predisposti tutti gli accorgimenti per consentire l’accoglienza del pubblico in massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli predisposti dal Governo. La biglietteria aprirà nei giorni di spettacolo alle ore 17:00 e sarà possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Verrà richiesta l’igienizzazione delle mani in entrata ed uscita e ad accogliere il pubblico ci sarà uno staff, dotato di tutti i DPI, che registrerà i nominativi (così come richiesto dalle ordinanze) e accompagnerà il pubblico nei posti a sedere. All’interno della sala verrà mantenuto il distanziamento tra gli spettatori di circa 2 metri, a parte i congiunti che potranno decidere di stare più vicini. I posti in sala saranno limitati del 50%. Per questo motivo consigliamo a tutti di prenotare con largo anticipo per evitare di dover rinunciare alla visione dello spettacolo.

BIGLIETTI. Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.

