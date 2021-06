Report Agrithon, vincono Aitec e Green Dream

Protagonisti dell’hackathon 52 fra maker, studenti, appassionati di giardinaggio e designer

Sassari. Il Team AITEC, rappresentato da Matteo Lezzeri, e il Team GREEN DREAM, rappresentato da Laura Coccolone, sono rispettivamente i vincitori del primo e del secondo premio al primo Agrithon griffato Lifely andato in scena nella due giorni organizzata online gli scorsi 10 e 11 giugno.

Al primo classificato vanno mille euro in aggiunta a 10 ore di mentorship utile alla realizzazione del prototipo. Al secondo classificato vanno mille euro. I premi in denaro sono stati messi a disposizione da INNOIS e Fondazione Sardegna. Una sfida che ha coinvolto ben 52 soggetti iscritti, per un totale di 12 team presentati fra cui 6 sono stati selezionati per la volata finale.

L’hackaton – organizzato come detto da Lifely con il supporto di Abinsula -mira proprio allo sviluppo di startup e idee funzionali al ricercare e trasformare in concreta realtà soluzioni innovative in campo agritech attraverso l’utilizzo di tecnologie e dispositivi open source. Agrithon è attività che rientra all’interno del progetto “Nuove Imprese Innovative”, programma finanziato da Sardegna Ricerche.

Le sei idee presentate:

AITEC: una nuova arnia hi-tech finalizzata all’incremento del benessere e della produttività delle api.

GREEN DREAM: sistema che mira a risolvere i problemi dei parassiti, delle gelate e della pacciamatura.

GIARDINO CHE CURA: realizzazione di un giardino verticale intelligente all’interno degli spazi ospedalieri in grado di generare sollievo a sé stessi e agli altri (pazienti oncologici)

INPLANTS: realizzazione di una serra intelligente in grado di rilevare dati importanti come quelli relativi all’aria, all’umidità e alla luminosità; struttura che disponga inoltre di un sistema di raccolta delle acque piovane e di uno volto al recupero delle rimanenze irrigue

NOTHEFTBEE: dispositivo per lo studio delle condizioni più favorevoli per la sopravvivenza delle api e per la gestione delle arnie, in modo particolare utile alla risoluzione delle problematiche relative ai furti delle arnie

BIO DATA ACQUIRE: realizzazione di un indice (Tbioindex) in grado di valutare lo status ambientale delle piante in modo da decidere se e quanto irrigare (o comandare altre funzioni)

Agrithon 2021 è stata una intensa maratona che ha stimolato la creatività e lo spirito imprenditoriale di ricercatori e studenti universitari, sviluppatori, maker, esperti di business e marketing, designer e appassionati di tecnologia, fornendo loro l’occasione di elaborare nuove idee progettuali e/o di testare l’interesse e la fattibilità di proposte imprenditoriali già elaborate ma ancora in fase embrionale.

