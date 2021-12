Relazioni in Circolo, finale con il Patto di collaborazione

Si conclude il progetto del Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari per progetti di educazione ambientale e sostenibilità

Sassari. Si conclude in questi giorni “Relazioni in Circolo”, il progetto del Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, finanziato con un bando della Regione Sardegna, per progetti di educazione ambientale e sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni destinato ai Ceas. Il percorso ha visto la realizzazione di azioni di sensibilizzazione rivolte agli alunni della scuola primaria di via Gennargentu, appartenente all’Istituto comprensivo Latte Dolce-Agro di Sassari, e ai cittadini del quartiere che partecipano attivamente alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni nell’ottica di favorire i valori della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e dell’amministrazione condivisa.

“Relazioni in Circolo” prevede come ultima azione la sottoscrizione di un “Patto di Collaborazione”, uno dei primi in tutta la Sardegna, tra l’istituto comprensivo Latte Dolce-Agro, il comitato Genitori Gennargentu, il comitato di quartiere Sant’Orsola e il Comune di Sassari per la gestione condivisa degli spazi della scuola di via Gennargentu. Il “Patto di collaborazione” sarà sottoscritto durante l’evento finale di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 dicembre, con il partenariato della Uisp, tra la scuola di via Gennargentu e i luoghi significativi del quartiere di Sant’Orsola sud attraverso attività aperte agli alunni, alle famiglie e agli abitanti del quartiere. Tra le attività in calendario anche il trekking urbano, aperto a tutti: un percorso di circa 2,5 km che prevede alcune tappe nei luoghi più rappresentativi del quartiere con partenza dalla scuola di via Gennargentu. Per le iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo relazionincircolo@gmail.com o chiamare al numero 079279840 dalle 9:00 alle 13:00.

I bambini sono stati coinvolti in attività didattiche gestite dalle operatrice del Ceas lago Baratz sulla sostenibilità ambientale. Le famiglie invece hanno partecipato ai laboratori educativi progettati e condotti da Tamalacà srl, impresa spin-off sostenuta dal Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design dell’Università di Sassari in collaborazioni con il Ceas. “Relazioni in circolo” ha previsto inoltre un intervento di riqualificazione e micro-trasformazione del giardino e del cortile della scuola primaria di via Gennargentu a opera dei bambini e dei genitori degli alunni partecipanti in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’istituto tecnico agrario Nicolò Pellegrini, partner di progetto.

È stato realizzato un video contest e la mappatura del quartiere curata ancora da Tamalacà, con l’obiettivo di mettere in relazione i luoghi significativi del quartiere e le azioni di cura nei confronti dei beni comuni che sono state intraprese da parte di enti pubblici o privati, associazioni, comitati, cittadini attivi. La mappa sarà dotata di contenuti multimediali come video, foto, interviste, articoli, ricerche etc. linkabili da smartphone tramite QR code. La mappa verrà pubblicata sul sito della scuola e resa disponibile in formato cartaceo all’interno dell’istituto tramite un pannello di grandi dimensioni.

