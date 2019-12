Regolamento rifiuti urbani, Legambiente premia Sassari

Nei giorni scorsi, in occasione dell’EcoForum regionale, il presidente del circolo di Sassari Michele Meloni ha presentato anche l’esperienza degli ecovolontari

Cagliari. Nei giorni scorsi all’EcoForum regionale di Legambiente sui rifiuti il presidente del circolo di Sassari Michele Meloni ha presentato l’esperienza degli ecovolontari in città e illustrato il regolamento sui rifiuti redatto e adottato dall’Amministrazione comunale. Il Comune di Sassari, primo in Sardegna, ha disciplinato in maniera organica, tra le altre cose, il divieto di utilizzo di plastiche monouso nelle manifestazioni, nelle zone di pregio e dal prossimo anno anche nelle mense nell’ambito territoriale comunale.

La seconda edizione dell’EcoForum regionale era dedicato all’economia circolare dei rifiuti in cui Legambiente attorno alla premiazione dei “Comuni Ricicloni” ha costruito un’occasione di confronto sulle dinamiche di gestione rifiuti della Sardegna e le realtà virtuose nel campo dell’economia circolare. La seconda edizione si è svolta a Cagliari per sottolineare l’importanza del percorso intrapreso dal Comune di Cagliari nel 2018, con l’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Insieme ai comuni più virtuosi, durante l’EcoForum Sardegna sono state premiate due realtà istituzionali con una menzione speciale: la Regione Autonoma della Sardegna per aver superato il 65 per cento di raccolta differenziata e il Comune di Sassari per proprio per l’innovativo regolamento nella gestione dei rifiuti urbani.

