Regioni, regionalismo e insularità

Lunedì alla Camera di Commercio dibattito organizzato dall’Università di Sassari insieme alla Fondazione Segni

Sassari. Lunedì 9 maggio a partire dalle 9,15, la Sala Verde della Camera di Commercio di Sassari ospiterà un incontro di studi intitolato “Regioni e regionalismo oggi. L’attualità dell’insularità”. Realizzato dall’Università di Sassari assieme alla Fondazione Segni, l’evento verte sull’ autonomia regionale, tema caro al professor Paolo Carrozza (il dibattito viene organizzato in sua memoria).

Sarà una rassegna di opinioni utile a fare il punto sullo stato dell’arte in un periodo in cui si discutono, anche in sede politica, i temi delle disparità che l’autonomia crea fra i territori, dell’insularità e sue attribuzioni, della collaborazione fra centro e sedi del decentramento autonomistico.

Moderano i lavori Alberto Azzena e Domenico D’Orsogna. In chiusura interviene l’ex presidente della Regione Sardegna Pietro Soddu.

Tutto il programma: https://www.uniss.it/sites/default/files/locandina_regioni_regionalismo.pdf

Mi piace: Mi piace Caricamento...