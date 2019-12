Regione, 250mila euro alle società sportive minori

Il finanziamento grazie a un emendamento presentato dal consigliere dei Progressisti Antonio Piu

Cagliari. Duecentocinquantamila euro in più per le società sportive sarde che partecipano a tornei extraterritoriali o organizzano in Sardegna manifestazioni di carattere nazionale o internazionale. È quanto deciso dal Consiglio regionale, grazie a un emendamento, presentato da Antonio Piu (Progressisti), che ha autorizzato questa ulteriore spesa, nella variazione di bilancio approvata nelle scorse settimane. I fondi sono ora a disposizione e rappresentano un supporto importante per diciassette società isolane che in base alla legge 17 del 1999 hanno diritto a questo genere di contributi. «Va riconosciuto lo sforzo delle cosiddette società minori – spiega Antonio Piu – che svolgono un ruolo decisivo dal punto di vista educativo, sociale e promozionale. È il mondo di chi fa sport per pura passione e con tanti sacrifici. Per questo non sono stupito che l’assemblea abbia deciso all’unanimità di mettere a disposizione questa cifra». Tra i beneficiari ci sono società di rugby, tennistavolo, hockey, pallamano e ginnastica.

