Referendum Giustizia, tour agostano ad Alghero del Partito Radicale

Da stasera (venerdì) una delegazione nazionale sarà nella Riviera del Corallo per sostenere la firma dei sei quesiti. A Ferragosto visita al carcere

Alghero. Da stasera alle 18 una delegazione del Partito Radicale composta dal tesoriere del Partito Radicale Irene Testa sarà ad Alghero per una settimana insieme a Giacomo Melilla e da una ampia delegazione di militanti ed iscritti. Sarà l’occasione per far firmare i sei quesiti sulla giustizia. Il 15 agosto la delegazione del Partito Radicale visiterà il carcere di Alghero.

Elenco dei tavoli dove sarà possibile firmare per il Referendum Giustizia Giusta:

13 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in piazza Sulis

14 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in piazza Civica

15 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in lungomare Barcellona

16 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in Bastioni Marco Polo

17 agosto 2021, dalle 17 alle 24, lungomare Barcellona

18 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in Bastioni Pigafetta

19 agosto 2021, dalle 17 alle 24, in via Carlo Alberto (piazza Ginnasio)

