Questo pomeriggio si riunisce online il Consiglio comunale di Sassari

All’ordine del giorno pratiche, mozioni e interpellanze. Si discuterà anche il nuovo regolamento per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali

Sassari. I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprendono questo pomeriggio alle 15 in modalità telematica. È possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it mentre non sarà possibile essere presenti in Municipio, dove ci saranno solo il sindaco Campus, il presidente Murru, la Giunta e l’ufficio di Presidenza. All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti:

Regolamento per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche;

Cart. 21_004 – Intervento di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per crollo del muro dell’ippodromo sulla via Gioscari – Riconoscimento della spesa ex articolo 191 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.iI.;

Mozione dei consiglieri Luisi e Profili su "Organizzazione e disposizione omogenea degli stand nei mercati civici in occasione di festività ed eventi folkloristici";

Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su “Modifiche alla circolazione stradale nelle vie Washington, Madrid, Mosca e Rockefeller”;

Mozione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su “Mancato trasferimento dell’UONPIA a Rizzeddu e criticità nell’assistenza”;

Interrogazione dei consiglieri della Municipalità della Nurra di Sassari sullo “Stato attuale e prospettiva dei lavori degli edifici comunali in piazza dell’Assunta della borgata di Palmadula”;

Interrogazione del consigliere Ginesu su “Informazioni in merito alla tipologia ed allo stato in cui versano i cassonetti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in città”;

Interpellanza dei consiglieri Dettori e Brianda su “Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione stradale tra le vie: Kennedy, Fratelli Vivaldi, Largo Baratz”;

Interrogazione del consigliere Daniele Deiana su “Stato dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di via Piandanna”;

Interpellanza del consigliere Daniele Deiana su “Possibilità di creare una corsia pedonale in via Domenico Millelire di fronte al bar Varoni”;

Interpellanza dei Consiglieri Dettori e Brianda su “Intervento urgente nelle vie Mario Carboni e Medaglie d’Oro”;

Interpellanza dei Consiglieri Dettori e Brianda su “Disservizi sull’approvvigionamento idrico in città”.

