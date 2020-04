Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale di Sassari

Dopo la seduta della settimana scorsa, i lavori riprendono seguendo una “nuova normalità”, come ha spiegato il sindaco Campus

Sassari. Il Consiglio comunale di Sassari si riunisce questo pomeriggio alle 15 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale in via Carlo Felice. Una seduta che prevede un ordine del giorno di diversi punti. Un segnale importante di un lento ritorno alla normalità.

«Stiamo andando verso una nuova fase, una nuova normalità in cui il Consiglio comunale riprende a lavorare attraverso le sue commissioni e le sedute dell’Assemblea», ha detto il sindaco Nanni Campus nella seduta dello scorso 24 aprile. «Il Consiglio comunale si deve riunire fisicamente, un pc, un tablet e un palmare non ci dà lo stesso risultato. È un segnale di ripresa, per i prossimi mesi ci dovremo adattare a nuove formule di convivenza sociale. Ci avviamo verso un nuova normalità».

Questo l’ordine del giorno:

Riconoscimento debito fuori bilancio esercizio finanziario 2020 – Sentenza GDP di Sassari n. 605/2019 del 09/12/2019 notificata il 19/12/2019 (M.S.)”;

Ratifica variazioni di bilancio approvate in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. – Allegati 2020/24-32-41-42;

Mozione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Dettori, Brianda e Panu su “Convocazione del Consiglio comunale per informazioni sul contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;

Interpellanza del consigliere Desole e della consigliera Di Guardo su “Misure economiche da attuare in sostegno ai commercianti”;

Mozione del consigliere Ventura su “Situazione sanitaria città di Sassari e della rete metropolitana del Nord Sardegna”;

Interpellanza dei consiglieri Panu e Dettori su “Pagamento mensa scolastica”;

Mozione del consigliere Panu su “Misure straordinarie sui tributi – Emergenza Covid-19”;

Interpellanza del consigliere Andria su “Paralisi culturale in città durante questa emergenza e su una possibile iniziativa, in rete e sui social, dell’assessorato alla Cultura”;

Interpellanza del consigliere Daniele Deiana su “Interventi urgenti a favore degli esercizi pubblici”;

Mozione della consigliera Useri e del consigliere Sias su “Contributo a fondo perduto a favore delle imprese”;

Interpellanza del consigliere Daniele Deiana su “Apertura attività terzo settore e del tempo libero”;

Mozione dei consiglieri Panu, Dettori, Brianda e Masala su “Misure di sostegno e apertura attività terzo settore;

Mozione del consigliere Panu su “Utilizzo parchi e spazi pubblici della città”.