Questo pomeriggio ritorna il Consiglio comunale di Sassari

Sassari. Il Consiglio comunale è convocato per martedì 23 giugno alle 15 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari, per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Approvazione parziale modifica del regolamento comunale per la tutela degli animali;

Approvazione aliquote IMU anno 2020;

Approvazione piano finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2020;

Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il Comune di Sassari – TUEL articolo 210, comma 2;

Mozione del Consigliere Panu su “Divieto distribuzione, affissione ed esposizione volantini, dèpliant, manifesti o materiale pubblicitario similare”;

Mozione del Consigliere Ginesu su “Proposta di attuazione di un Progetto di cardio-protezione con copertura sull’intero territorio comunale e delle borgate, finalizzato alla diminuzione della morte cardiaca extraospedaliera”.

