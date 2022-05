Quattro zampe che cambiano la vita

La Lav promuove la corretta convivenza con cani e gatti. Sabato microchippature gratuite a Sassari

Sassari. Con le prime giornate di microchippatura gratuita in Sardegna e Puglia, prendono il via le attività del progetto “4zampe che cambiano la vita” che la Lav ha ideato per promuovere una corretta relazione con gli animali familiari. Dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti e delle leggi che li tutelano, passando per la comprensione della loro comunicazione e dei loro bisogni, il progetto si propone di sensibilizzare e informare attraverso una serie di appuntamenti di piazza in alcuni comuni di Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, regioni interessate da un alto tasso di randagismo.

Presso i tavoli informativi Lav verrà distribuita la guida “4 zampe che cambiano la vita” che, oltre a fornire consigli su come comportarsi nel migliore dei modi con i cani e i gatti che vivono nelle nostre case affinché la convivenza sia serena, si propone di promuovere l’adozione responsabile di cani e gatti da canili e gattili, prevenire l’abbandono e la nascita di cucciolate che come noto sono una delle principali fonti che alimenta il randagismo.

Per sensibilizzare sull’utilità della microchippatura e registrazione dei cani e dei gatti nell’anagrafe degli animali d’affezione, sarà inoltre possibile l’inoculazione gratuita del microchip a cani e gatti grazie alla collaborazione con le Asl veterinarie, veterinari liberi professionisti e con il patrocinio del Comune di Sassari.

Sassari, sabato 28 maggio – via Torres 37 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Le attività di microchippatura, che vedranno protagoniste le sedi Lav in Sardegna e altre regioni italiane, beneficeranno di mezzi messi gratuitamente a disposizione da Locauto, a cui vanno i ringraziamenti della Lav.

Per informazioni:

LAV Cagliari – 370 145 4646 – lav.cagliari@lav.it

LAV Sassari – 3452651963 – 3479494194 – lav.sassari@lav.it

