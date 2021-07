Quattro auto nel buio della morte

Incidente durante la notte a Sassari in corso Margherita di Savoia. Tre feriti e un deceduto. Intervento di Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Guardia di Finanza

Sassari. Tre feriti e un morto. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte all’incrocio tra corso Margherita di Savoia e via e largo Macao. Intorno alle 02,05 la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento. È stata immediatamente inviata una squadra operativa dalla sede centrale, che ha subito posto in sicurezza la zona interessata dall’evento e le vetture coinvolte, in tutto quattro. Dopo l’impatto sono stati registrati tre feriti e un deceduto, un giovane di 19 anni. Presenti anche tre squadre del 118, Carabinieri e Guardia di Finanza.

