Psi, a Sassari il segretario nazionale

Enzo Maraio in città venerdì 26 aprile in rappresentanza della lista “Più Europa – Italia in Comune” alle elezioni europee

Sassari. Il direttivo provinciale provvisorio del Psi di Sassari, alla presenza del commissario straordinario Giorgio Mellis, in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio comunica che venerdì 26 aprile sarà presente a Sassari il neo segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio, in rappresentanza della lista “Più Europa – Italia in Comune”. Tale lista, infatti, è costituita oltre che dai suddetti soggetti politici che hanno partecipato alle ultime consultazioni elettorali (nazionali e regionali), anche dal Partito Socialista Italiano e si presente come l’autentica novità e forza veramente “europeista” in forte contrapposizione rispetto alle derive “sovraniste” che rischiano di indirizzare l’Italia verso un deleterio isolamento di fronte alle nuove tendenze di carattere federalista che, invece, stanno ancora una volta prendendo rinnovata vitalità nel resto d’Europa.

Giova ricordare che l’unica candidata sarda per il collegio Isole (Sicilia e Sardegna) è la compagna socialista avvocato Pietrina Putzolu, che, in occasione dell’incontro, darà avvio alla campagna elettorale per le europee.

L’appuntamento è per venerdì 26 aprile, alle 12, partendo da piazza d’Italia, da dove il segretario Maraio si sposterà alla sala convegni delle Messaggerie Sarde in piazza Castello dove si terrà l’incontro-dibattito.

