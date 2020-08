Prosegue a Porto Torres il festival “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara”

Venerdì 21 agosto: ore 19 il giornalista Giacomo Mameli presenta Hotel Nord America; ore 21 cinema all’aperto con “SpiderMan un nuovo universo” di Bob Persichetti

Porto Torres. Prosegue a Porto Torres l’edizione 2020 del festival “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara” organizzato dall’Amministrazione Comunale con Cinearena, Libreria Koinè e Cineclub La Camera Chiara. Gli appuntamenti con il cinema e la letteratura proseguiranno tutti i venerdì in vicolo Turreni (accanto a basilica di San Gavino) sino al 4 settembre.

“Pensieri e Parole” è una delle tappe delle “Isole del cinema” il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. Ancora in via di definizione le altre date del festival “Pensieri e parole” che anche quest’anno prevede l’ atteso appuntamento con il premio “Isole del Cinema” giunto quest’anno alla terza edizione.

Venerdì 21 agosto alle 19 il festival propone la presentazione del volume “Hotel Nord America” (Il Maestrale) di Giacomo Mameli . A dialogare su genesi e contenuti del libro insieme all’autore sarà il direttore artistico del Festival Sante Maurizi. Letture di Daniela Cossiga.

“Hotel Nord America”. In questo ultimo libro il giornalista e scrittore Giacomo Mameli racconta quarant’anni di storia sarda intrecciata con quella italiana ed europea. Protagonista della vicenda: Ida Naldini, ragazza tosco-campana che si ritrova su un traghetto per l’isola sconosciuta senza nemmeno poter avvisare i familiari. Ida è una delle ventidue giovani ostetriche, diplomate all’Università di Bologna, che nel 1939 arrivarono nella Barbagia e in Ogliastra per svolgere il praticantato. La prima tappa sarda è Nuoro, dove il prefetto fa alloggiare le ostetriche all’Hotel Nord America: ma è un postribolo mascherato da locanda e la notte scatta l’assedio dei focosi giovinotti locali che hanno scambiato le mastras de partu per un contingente di prostitute. Da Nuoro, Ida viene spedita a Foghesu (alias Perdasdefogu). Qui sarà presto mamma anche lei, sposa di Orazio, in una comunità poverissima dove il regime fascista manda al confino donne dissidenti e zingare. A Foghesu l’ostetrica diventa “Signorida”, dai paesi vicini la cercano medici che poco sanno di nascite. È coinvolta in una comunità povera sì, ma ricca di umanità, e lei si trova bene, si fa raggiungere dalla mamma sartina e dal padre ferroviere, avversario del giovane Mussolini nelle zuffe fra bande dell’Appennino tosco-emiliano. Signorida diventa una donna-coraggio, guada a cavallo torrenti in piena, deve curare puerpere ma anche banditi. Col tempo, microstorie di villaggio si intrecciano con gli antifascisti esuli in Francia, i massacri nelle guerre coloniali in Africa, e caprai analfabeti dialogano con fisici europei che studiano le stelle e giornalisti reduci dalla guerra in Vietnam. Ida tornerà anche ai luoghi dell’Hotel Nord America, incontrandosi nuovamente le antiche colleghe bolognesi rimaste come lei in Sardegna, da allevadora navigata che ha messo al mondo 1.846 bambini.

Alle 21 spazio al cinema con la proiezione di “SpiderMan Un nuovo universo” di Bob Persichetti. Film d’animazione con l’Uomo Ragno come protagonista è basato sul fumetto del “Ragnoverso”. Racconta di un nuovo giovane Spider-Man che dovrà salvare New York da Kingpin insieme ad altri uomini e donne ragno dei fumetti Marvel provenienti da universi alternativi. Il film è dedicato alla memoria dei creatori di Spider-Man, Stan Lee e Steve Ditko, entrambi deceduti nel 2018. La pellicola ha incassato oltre 375 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 90 milioni. Lodato per l’animazione, i personaggi, la storia, la recitazione, l’umorismo e la colonna sonora, il film ha vinto numerosi premi tra cui l’Oscar al miglior film d’animazione e il Golden Globe per il miglior film d’animazione, entrambi nel 2019.

Prossimi appuntamenti

Sul palco dedicato ai libri venerdì 28 agosto alle 19 il giornalista Gianni Bazzoni presenterà insieme all’autore Vindice Lecis il libro “Il cacciatore di Corsari” (Nutrimenti). Appuntamento con il cinema alle 21 con “Pinocchio” di Matteo Garrone a cura di Cinearena.

Sarà il volume “Naccheras” (DeA Planeta Libri) di Ilenia Zedda protagonista venerdì 4 settembre alle 19 dello spazio dedicato ai libri di Koinè a presentare il libro insieme all’autrice sarà la giornalista Roberta Pietrasanta. Alle 21 appuntamento con il grande cinema d’animazione curato da Cinearena è affidato alla pellicola “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti basata sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Ingresso gratuito – posti limitati e obbligo della mascherina

Sottotitoli per non udenti e adattamento ambientale autism friendly in collaborazione con Cinemanchìo.

