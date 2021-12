Promocamera di Sassari, al via il Progetto MarittimoTech+

Previsto un contributo di 6.300 euro nei settori prioritari transfrontalieri legati alla crescita blu e verde per imprese costituite da meno di due anni

Sassari. Sul fronte della creazione e allo start up d’impresa il Sistema camerale del nord Sardegna si è dotato da anni di un modello strategico che si rivolge ad aspiranti e nuovi imprenditori e imprenditrici e prevede un’offerta mirata di attività e servizi per la promozione della cultura d’impresa, attraverso percorsi di informazione, formazione, assistenza, accompagnamento e supporto.

In particolare l’azienda speciale camerale Promocamera, grazie alla partecipazione a numerosi programmi europei che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra le nuove imprese costituite nelle varie regioni mediterranee, è impegnata per sostenere gli aspiranti e neo imprenditori attraverso aiutandoli e sostenendo/favorendo la creazione, il decollo e la sostenibilità di nuove imprese, con particolare riguardo per le start up giovanili e innovative, al fine di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali che possono concretamente contribuire al rilancio del nostro territorio .

In questo contesto si inserisce il Progetto MarittimoTech+ coerente con le linee strategiche di indirizzo adottate dall’attuale consiliatura camerale, elaborate con il contributo di tutte le associazioni imprenditoriali rappresentante in consiglio camerale e tenendo conto degli input ricevuti dal sistema imprenditoriale del nord Sardegna. E ogni imprenditore potrà contare su un contributo di 6.300 euro in servizi per imprese individuali, microimprese e giovani imprese costituite da meno di due anni, nei settori prioritari transfrontalieri legati alla crescita blu e verde costituite da meno di due anni.

«Supportare la nascita e crescita di nuove imprese, attraverso la maturazione di una mentalità imprenditoriale, non è rilevante ai soli fini della futura creazione di nuove imprese – commenta il presidente di Promocamera, Francesco Carboni -, ma si riflette anche sulla capacità dei giovani di innovare, di riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, di lavorare sia individualmente che in team, di saper assumere consapevolmente e con adeguata competenza il rischio di fare impresa. È questo l’obiettivo prioritario che Promocamera si pone nell’organizzare e gestire le attività finalizzate a promuovere lo spirito imprenditoriale e la competitività sui mercati nazionali ed esteri. Grazie alla efficace gestione delle risorse aggiuntive provenienti dai fondi della programmazione comunitaria, Promocamera annualmente è in grado di attivare diverse azioni di formazione e assistenza personalizzata, strutturate per sostenere agli aspiranti imprenditori e le nuove imprese che hanno recentemente iniziato la propria attività».

Il Progetto MarittimoTech + punta a strutturare un servizio di assistenza tecnica specializzata rivolto alle micro, piccole e medie aziende dell’area transfrontaliera, operative nelle filiere prioritarie del Programma (nautica, turismo blu e green economy). L’obiettivo prioritario è quello di creare una rete transfrontaliera di esperti e di strutture in grado di offrire tecnologie e servizi avanzati per la tipologia di imprese target, che permetta di innalzare la capacità di produrre innovazione da parte dell’impresa e di consolidarsi sui mercati esteri.

L’assistenza specialistica sarà concentrata su aspetti chiave legati ad ambiti specialistici, quali strategie di marketing e commerciali, transizione digitale, controllo di gestione e business plan, innovazione e trasferimento tecnologico, posizionamento sui mercati locali ed esteri, progettazione/adeguamento strumenti promozionali, accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, proprietà intellettuale. Maggiori informazioni relative al progetto su www.promocamera.it

